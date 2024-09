L’univers Rosselló es desplega a Tarragona

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou curs ha arrencat a Tarragona amb una exposició extraordinària que es pot visitar, fins al 29 de setembre, a la Part Alta de la ciutat. Es tracta de la mostra que recull una selecció precisa i extensa de l’obra de l’artista Josep Maria Rosselló (Tarragona 1950), la qual està exposada a la Galeria d’art La Catedral. L’exposició es desplega en dos àmbits.

D’una banda, La Suite Ponciana, amb vint-i-nou obres que es mostren a la sala principal de la galeria i, de l’altra, La Experimental da Vinci, una selecció de quinze obres més, la majoria de gran format, que es mostren al pati gòtic del Palau del Cambrer o Casa Balsells, que es troba adjunt a la Galeria i a la Catedral de Tarragona. El comissari de l’exposició és el mateix artista, el qual ha fet una selecció de treballs que repassen la seva trajectòria i són, a la vegada, una síntesi del seu univers pictòric.

L’exposició inclou sèries tan significatives com les relacionades amb Joan Ponç o les revisions de la Batalla d’Anghiari, la gran obra pintada al fresc per Leonardo da Vinci, perduda i recreada per Peter Paul Rubens. «Les ocultacions sempre m’han semblat meravelloses, i el fet que Leonardo tingués molts problemes a l’hora de pintar aquell fresc sempre m’ha fet ballar el cap», explica Rosselló. Junt amb aquests estudis, l’artista multidisciplinari exposa «altres peces que considero que lliguen amb la mostra».

És el cas, per exemple, de l’obra Oci i Cultura: «Mentre la cultura s’endormisca, l’oci s’alimenta». També hi ha alguna peça escultòrica, així com el Dragonet de Tarragona, una peça realitzada pel mateix artista. Josep Maria Rosselló ha realitzat més d’un centenar d’exposicions de la seva obra, un treball que es capbussa en el surrealisme per oferir un univers oníric però carregat de significat.

La seva obra està exposada entre altres al Museo Nacional Centro Reina Sofía de Madrid, el Musée d’Art Modern de Ceret, el Centre Georges Pompidou de París, el Museu Diocesà de la Catedral de Tarragona, la Casa-Museu Federico García Lorca a Granada, l’Ajuntament de Sitges i el Conservatori del Liceu de Barcelona. La inauguració de l’exposició es va fer el passat divendres, 6 de setembre, amb la presència d’un centenar de persones. L’entrada a l’exposició és gratuïta.