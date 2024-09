Repsol col·labora un any més amb les entitats que donen vida a les festes de Santa Tecla

La Casa de la Festa va acollir ahir la segona edició de l’Aperitiu de Santa Tecla, un acte organitzat per Repsol.Gerard Martí

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona està escalfant motors amb els actes previs de Santa Tecla. Ahir, la Casa de la Festa va acollir la segona edició de l’Aperitiu de Santa Tecla, un acte organitzat per Repsol —principal patrocinador de les festes— en el qual presenta les seves col·laboracions d’enguany.

Per a aquest 2024, la companyia ha donat suport econòmic a les iniciatives i projectes de vuit de les entitats que donen vida a les festes tarragonines. «Celebrem més de 25 anys de col·laboració amb l’Ajuntament per les festes de Santa Tecla», destacava el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, qui remarcava que «és molt important la relació amb les entitats socials i culturals».

Amb les aportacions econòmiques que ha fet Repsol, s’han impulsat els projectes de renovació del vestuari de la Moixiganga, que enguany celebra el seu 25è aniversari, i del Griu, que arriba als 10 anys. D’altra banda, el Bou ha pogut renovar la seva indumentària infantil i, en el cas de l’Esbart Dansaire, el suport s’ha centrat en els actes commemoratius de la 25a Santa Tecla del Ball de Pastorets i la reparació de la vestimenta del Ball de Gitanes. De la mateixa manera, Repsol ha col·laborat amb les quatre colles castelleres de la ciutat.

Els Xiquets de Tarragona i els Xiquets del Serrallo han apostat per instal·lar noves xarxes d’assaig, mentre que la Colla Jove Xiquets de Tarragona ha destinat els diners a la renovació dels cascs per a la canalla i a les contractacions d’ambulàncies per a les diades durant la temporada.

Finalment, pel que fa a la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau, la col·laboració de Repsol ha servit per millorar la il·luminació en el seu local, transformant tot a LED. L’Aperitiu va comptar amb la presència de l’alcalde, Rubén Viñuales, la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, i representants de les vuit entitats que han col·laborat amb Repsol.