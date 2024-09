La fira Mostra't de Tarragona clou la seva segona edició amb un «èxit rotund» de participació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona edició de la Fira Mostrat de Tarragona clou aquest diumenge amb el que els organitzadors asseguren ha estat un «èxit rotund» de participació, «consolidant-se com un esdeveniment clau per les empreses de Tarragona».

Malgrat el mal temps la valoració ha estat «molt positiva» i «ja es pensa en una tercera edició». Aquesta fira, dedicada a la promoció de negocis «ha comptat amb una àmplia participació de professionals durant tot el cap de setmana».

Durant la fira, s'han dut a terme nombroses activitats, com exposicions, tallers, conferències i actuacions en viu, tall de cabell solidari que han atret tant a públic especialitzat com a visitants locals i turistes. La fira també ha servit com a plataforma per a la creació de xarxes de contactes i col·laboracions entre diferents empreses locals, «afavorint el creixement d'aquest àmbit a la ciutat».

L'èxit d'aquesta segona edició ha estat impulsat «per una major afluència de públic, una programació més extensa i variada, i un creixent interès per part d'empreses i institucions locals». En definitiva, la Fira Mostra't «s'està posicionant com un punt de referència en l’àmbit local, amb bones perspectives de futur».

