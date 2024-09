Una baralla a la plaça Corsini de Tarragona deixa un ferit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una baralla a la plaça Corsini de Tarragona va resultar en un ferit. Els fets van tenir lloc al voltant de les 20.15 hores, quan dos homes van començar a agredir-se mútuament. Durant la baralla, un d’ells hauria etzibat un cop a l'altre amb algun objecte, que li hauria provocat talls en diferents parts del cos.

Quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del SEM, que va atendre el ferit, es van desplaçar fins al lloc dels fets. Tot i que les ferides serien lleus, la persona va ser traslladada a l’Hospital de Santa Tecla.

Els Mossos van identificar la víctima i van prendre declaració als testimonis. També es va fer una recerca per la zona per localitzar l’agressor, però segons informa el cos, fins ara no hi ha hagut cap detenció.

Et pot interessar: