L'EMT restableix dilluns el servei de la L-43 amb l'inici del curs escolar del Complex Educatiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’EMT Tarragona recupera a partir del pròxim dilluns 9 de setembre, i en el marc de l’entrada en funcionament de l’horari d’hivern de les línies regulars, el servei de la línia 43 al Complex Educatiu de Tarragona i barris de ponent coincidint amb l’inici del curs escolar. Aquesta nova línia es va estrenar el passat 8 de gener amb l’objectiu de millorar les connexions i donar servei als usuaris residents als barris de ponent que diàriament es desplacen fins al Complex Educatiu de Tarragona.

Per aquest curs 2024-25 l’EMT ha adaptat noves freqüències horàries de la L-43, adaptant l’oferta de servei a la demanda detectada durant els primers sis mesos de funcionament d’aquesta línia. Sonia Orts, presidenta de l’EMT «escoltem les peticions fetes per les persones usuàries i treballem per donar la màxima cobertura a les necessitats canviants de la ciutat, sempre amb l'adequació dels recursos disponibles de l'empresa».

D’altra banda, també s’ha incorporat una nova parada en el recorregut, així, la línia 43 cobrirà el recorregut entre el Complex Educatiu i Bonavista apropant-se a Icomar, Riuclar, la Granja, Torreforta i Campclar. Pel que fa a les dades, quasi 8.500 viatgers van fer ús de la L-43 en els primers sis mesos de funcionament, entre gener i juny d’enguany.

Consulteu el mapa de la línia aquí

La L-55 incorpora una nova parada

La línia 55 que cobreix el recorregut entre el Campus Catalunya i Mas Pastor incorpora una nova parada que serà efectiva el pròxim dilluns 9 de setembre, i ubicada al carrer Violetes al Rodolat del Moro.

Et pot interessar: