L'EMT adjudica la compra i manteniment de quatre autobusos elèctrics

El consell d'administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona va aprovar ahir dijous l’adjudicació de la compra i manteniment de quatre autobusos elèctrics a l’empresa Alfabus Europa, SRL per un valor de 2.792.000 € sense IVA dels quals 800.000 € són finançats pels Fons Next Generation.

El preu de compra ofert per l’adjudicatari ha estat de 460.000 € sense IVA per cada autobús, i amb un preu de manteniment de 952.000 € per al manteniment dels quatre autobusos durant 14 anys.

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, ha destacat que «incorporem quatre autobusos totalment elèctrics i sense emissions per a contribuir a la renovació i descarbonització de la flota, a la vegada que potenciem un transport públic de qualitat per a la ciutadania».

Es tracta de vehicles elèctrics de tecnologia endollable amb una longitud màxima de 12 metres de longitud que no utilitzen cap mena de combustible fòssil i que compten amb un disseny per a prestar un servei urbà amb la màxima seguretat, accessibilitat i confort per a la ciutadania. A més, redueixen el nivell sonor. Es preveu que els quatre autobusos elèctrics s’incorporin a la flota d’autobusos de l’EMT al llarg del primer semestre del 2025 i la proposta d’adjudicació inclou el manteniment dels quatre autobusos durant la seva vida útil, estimada en 14 anys.

En la licitació van presentar oferta un total vuit empreses, una xifra que ha superat amb escreix les ofertes rebudes en licitacions de subministrament d’autobusos publicades en els últims anys.

