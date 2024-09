Tarragona, escenari del rodatge d'una sèrie de Netflix ambientada al segle XVI

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona, i més concretament l’entorn de la Catedral, s’han convertit, aquest dilluns, a l’escenari del rodatge d’una sèrie de Netflix. L’enregistrament, que ha generat expectació entre els veïns i turistes que passejaven per la zona, està previst que es finalitzi el dia d’avui.

Així doncs, durant el rodatge que ha tingut lloc aquest matí, s’ha pogut veure la presència de diversos actors, caracteritzats d’època medieval, així com de diferents carruatges i cavalls. L’enregistrament s’està duent a terme per a la sèrie Nero, ambientada a la França del segle XVI.

Nero, que ha portat a Tarragona a unes 200 persones, és una sèrie d’aventures i acció, que narra la història d’un sicari al servei d’un noble, àvid de poder que haurà de salvar la seva pròpia filla, a la que amb prou feines coneix, d’aquells que volen acabar amb la seva vida.

D’aquesta forma, comença per a Nero i la seva filla una odissea a través d’una França colpejada per la sequera en la qual estaran acompanyats per un vell monjo i per la filla del seu senyor, promesa a un casament principesc. Aquest antiheroi s’acaba convertint en heroi per salvar la seva filla del mal que amenaça al món.

