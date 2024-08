La Cucafera de Tarragona necessita passar pel taller

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Han passat vuit anys des de la darrera restauració de la Cucafera de Tarragona. Des de llavors, la bèstia s’ha anat deteriorant, acumulant desperfectes clarament visibles. Donat el seu estat actual, és necessari que la peça torni a passar pel taller. No només per motius d’estètica, sinó també per a la comoditat i seguretat dels membres de la colla, ja que també hi ha danys a l’interior de la figura. Concretament, en els coixinets que utilitzen els portadors per carregar el pes de la Cucafera a les seves espatlles.

El problema més gran es troba en l’estructura exterior de cuir, perquè moltes de les escames estan trencades. Sobretot les que es troben en la zona inferior. Des de la colla, apunten que cada cop que surt i entra la bèstia de la Casa de la Festa, les parts laterals de la peça freguen contra els marcs de la porta perquè no és prou àmplia. Tanmateix, assenyalen que, com està col·locada al costat del finestral, hi ha cuirs de la banda esquerra que estan cremats.

El president de l’Associació Cucafera Tarragona, Óscar Pérez, explica que, el juliol del 2023, es van reunir amb l’alcalde, Rubén Viñuales, per tractar el tema. Les sensacions van ser positives, però es va quedar allà: «Per això, vam enviar a l’OMAC un document on constaven les nostres reclamacions i en el que dèiem que, si no es prenien mesures, la peça no estava en condicions de sortir per Santa Tecla».

Pérez assegura que, després d’haver enviat l’escrit, van poder tenir una nova reunió, en aquest cas, amb tècnics del departament de Cultura. «Vam buscar tallers especialitzats i vam presentar un pressupost que creiem que és força acceptable», detalla. El cost, segons els càlculs de l’associació, rondaria entre els 30.000 i 35.000 euros. «Ens van dir que eren molts diners i que l’Ajuntament no l’assumiria», afirma el president de l’associació, qui indica que des del consistori se’ls va proposar que la intervenció «la realitzessin les mateixes persones que van restaurar-la l’any 2016, i proposaven un pressupost de 12.000 euros».

Els membres de l’entitat, consideren que aquesta quantitat és «insuficient» per fer una renovació «integral». «Hi ha diners per posar una pantalla gegant per veure la pantalla, però no per arreglar una peça datada el segle XIV en l’àmbit de la cultura popular tarragonina», critica Pérez. L’associació també es va presentar a una convocatòria d’ajuts impulsada per la Generalitat, però «ens l’han denegat». Així mateix, han demanat subvenció a la Diputació de Tarragona i estan pendents de la resolució.

D’altra banda, asseguren que el darrer cop que es va arreglar la peça, l’any 2016, «no es va fer bé». «Hi ha escames de cuir es van enganxar amb cola de fuster i silicona, i d’altres estaven mal cosides», apunten des de l’associació. «Demanem una restauració com Déu mana», indica Pérez, qui lamenta que «hi hagi entitats de primera i després hi siguem la resta».

Reivindicar un local social

En la reunió amb Viñuales, l’entitat també va reclamar tenir una seu social. «És una reivindicació de fa sis anys, durant els quals hem demanat que ens cedeixin l’antic local dels Xiquets del Serrallo a diferents entitats del barri», diu Pérez, qui denuncia que el magatzem que estan utilitzant ara «no té ni lavabos».