Vídeo: Desallotgen una discoteca a Tarragona després que algú ruixés gas pebre a l'interior del local

Aquesta matinada la discoteca Totem Café ha hagut de ser desallotjada després que algú ruixés un esprai de gas pebre dins l'establiment. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins a aquest, que es troba a la Rambla Vella de Tarragona, al voltant de les 03.30 hores.

Allà han identificat l'autor dels fets i altres possibles implicats. A més, els agents han intervingut l'esprai, ja que tant el seu ús com en la seva possessió són il·legals a Espanya a causa dels seus efectes irritants, sobretot als ulls, i la dificultat en la respiració que pot causar en cas de ser inhalat.

L'operatiu policial ha donat lloc a l'obertura de diligències, permetent que qualsevol persona afectada pugui presentar una denúncia. No obstant això, fins al moment, el cos informa que no es té constància de cap ferit com a resultat de l'incident.

L'incident ha causat un moment de caos i preocupació, ja que ha provocat la tos i irritació de diversos clients, però els serveis d'emergència han pogut controlar la situació amb rapidesa, assegurant la seguretat dels assistents.

