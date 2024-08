El FITT totalment consolidat el tercer dia amb entrades exhaurides en gairebé tots els espectacles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de fer la seva primera funció el dijous, Chamán Producciones, la companyia de l’espectacle Oveja perdida, començava el dia impartint un workshop, Los bordes de la ficción. Aquestes activitats formatives són un dels atractius del FITT - Noves Dramatúrgies que permeten al públic conèixer les diferents formes de treballar dels artistes programats al festival. Unes vint persones, entrades exhaurides, es van apropar al Teatret del Serrallo per aprofundir en el vincle interpretatiu amb els diferents elements (espai, objectes, vestuari, altres intèrprets a escena...).

Amb un ambient molt més distés i rialler, Llordes, amb la tarragonina Gemma Polo, van representar la seva segona i última funció dins de la programació del festival. El Passeig de les Palmeres es va omplir de públic, tot i la calor, fent el vermut i escoltant a les dues intèrprets amb el seu pòdcast que es va emetre en directe per Tarragona Ràdio.

Com ja va passar ahir, Lost dog i Oveja Perdida, els dos espectacles d’aforament reduït de la programació, van exhaurir entrades en totes les funcions del dia. Després de l’última funció, el públic es va dirigir cap a la Rambla Nova, 79 per agafar l’autobús que ha posat l’organització per facilitar el transport cap a l’Orfeó Canongí Teatre Municipal.

També amb l’aforament completament exhaurit, Jo, travesti amb Roberto G. Alonso va seduir a tot el pati de butaques anomenant bar d’ambient de la dècada dels 90 a Tarragona i explicant la història del transvestisme a partir d’una autoficció escrita per Josep Maria Miró. Aquesta és la segona vegada que l’Ajuntament de La Canonja participa en la programació oficial del Festival Internacional de Teatre de Tarragona.

Més tard, el Teatre Tarragona es va omplir de gom a gom per veure Traces del coreògraf belga, Wim Vandekeybus. El públic va gaudir durant gairebé dues hores de dansa contemporània amb deu ballarins i ballarines transportant-se als boscos i danses romaneses. Aquest espectacle va ser possible gràcies a la col·laboració i complicitat del Danseu Festival, un festival de dansa contemporània que se celebra dies abans del FITT a les Piles de Gaià (Conca de Barberà).

El punt final a la tercera jornada del dia va ser el concert d’Svetlana. El duo barceloní va animar a tothom que es va acostar al Passeig de les Palmeres amb les seves lletres divertides i festives. El concert forma part de l’aposta del FITT per la programació musical a les nits.

