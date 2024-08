El FITT converteix Tarragona en la capital del teatre un any més

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El FITT - Noves Dramatúrgies ja ha arribat a Tarragona. Ahir la Compagnia Pippi Delbono va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona amb l’espectacle La gioia, que va ser l’encarregat d’inaugurar aquesta 11a edició.

La producció italiana va portar la màgia del circ i la melancolia del tango al Teatre Tarragona, endinsant als espectadors en un viatge guiat per les emocions més extremes. L’angoixa, el dolor, la felicitat i l’entusiasme foren els protagonistes de diverses històries íntimes narrades a través d’un vòrtex de sons, imatges i moviments.

Entre el públic es trobava la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, que amb motiu de la inauguració del festival va fer una visita institucional a la ciutat. Durant aquesta la consellera va ser rebuda per l’alcalde, Rubén Viñuales, i els consellers municipals a l’alcaldia, i va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament.

Mentre es produïa la rebuda institucional, el passeig de les Palmeres donava la benvinguda al festival amb una sessió de PD Kaliu. La música és una de les novetats del FITT d’aquest any, que comptarà amb concerts i sessions d’electrònica durant les diverses jornades.

La primera d’aquestes quatre jornades que ompliran Tarragona de teatre va iniciar als Jardins del Camp de Mart amb Lost dog, de la companyia castellanolleonesa Cal i Canto Teatro. L’espectacle de titelles, que mostra el món des de la perspectiva d’un gos, tornarà a representar-se al mateix espai avui, demà i dissabte, a les 12 hores i a les 17 hores. El dia va cloure amb la música de l’argentina Belén Natalí, que va portar els seus ritmes lo-fi al Passeig de les Palmeres.

El festival no ha fet més que començar, i és que avui la programació continua amb propostes com les de Chamán Producciones, que a les 17 hores portaran al Teatre El Magatzem l’obra Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy sino tu pasto también, que segueix a un grup de joves freelancers cremats pel món laboral. A les 19 hores, el Refugi 1 del Moll de Costa acollirà la companyia valenciana DelsAltres, que mostrarà la vida en comunitat d’un grup de circ itinerant amb Bürstner’s club.

A les 20 hores el passeig de les Palmeres es tornarà a omplir de música amb el set de DJ Ecléctico i a les 22 hores La dramática errante, del País Basc, ocuparà l’escenari de l’Auditori August del Palau de Congressos amb Altsasu. A la mateixa hora, Gemma Polo i Glòria Ribera portaran el drag neofolklòric al Jardí del Castell dels Montoliu del Morell amb Llordes. Tota la programació pot consultar-se a la web oficial del festival.