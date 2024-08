Tarragona, ciutat de ratpenats

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona és l’habitat de diferents espècies d’animals, entre les quals es troba el ratpenat. L’únic mamífer que, gràcies a les seves extremeitats anteriors amb forma d’ales, és capaç de volar. A més, són el segon grup de mamífers més divers del planeta amb més de 1.400 espècies.

Totes elles tenen un paper ecològic transcendental en els ecosistemes. N’hi ha que són indicadores de la qualitat de rius i boscos, n’hi ha de controladors de plagues d’insectes que afecten a l’agricultura i, fins i tot, n’hi ha d’altres que, a continents com Amèrica, Àfrica i Àsia, són importants pol·linitzadors i dispersos de llavors.

Tarragona, doncs, ben aviat se situarà al punt de mira de tots els amants d’aquests petits animalons. I és que, entre els dies 2 i 6 de setembre, el Palau de Congressos de la capital acollirà més de 400 investigadors de ratpenats de 45 països diferents. Ho farà amb motiu de la 16a edició del Congrés Europeu de Recerca de Ratpenats —European Bat Research Symposium (EBRS)—.

L’esdeveniment se celebra cada tres anys en una ubicació diferent del territori europeu. Enguany, Tarragona agafa el relleu de la ciutat finlandesa de Turku, que va acollir el 2021 l’anterior edició; però també s’ha celebrat en altres ciutats com Donostia, Sibenik o Vilna.

L’objectiu d’aquesta trobada és posar en comú les línies de recerca i els descobriments científics duts a terme a Europa els darrers anys. Un objectiu que s’intentarà aconseguir mitjançant 172 conferències i la presentació de 100 pòsters durant els sis dies de congrés. Es tractaran temàtiques com la conservació, els serveis ecosistèmics, els impactes d’infraestructures o programes de seguiment, entre molts d’altres.

A més, aniran acompanyats de tallers formatius i taules rodones de discussions amb els millors experts en l’àmbit, procedents d’arreu del món. Durant la primera setmana de setembre, també es discutiran tòpics com les mesures per afrontar la mortalitat de ratpenats en parcs eòlics; quines polítiques s’han d’aplicar per millorar les seves poblacions en zones agrícoles per incrementar la seva pressió sobre insectes plaga; la gestió d’hàbitats enfront del Canvi Climàtic, o la protecció i gestió de les coves naturals i mines, on es refugien per criar.

L’esdeveniment és organitzat pel grup de Recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio) del Museu de Ciències Naturals de Granollers i que es pot dur a terme gràcies al suport de fins a 25 institucions i empreses, encapçalades per la Generalitat de Catalunya. Aquest grup de recerca ha estat la clau de l’elecció de Catalunya com a seu de la 16a edició d’aquest congrés. I és que és un dels equips referents de recerca en aquest àmbit a escala global. El grup compta amb un llarg recorregut de seguiment de ratpenats, amb centenars de voluntaris al darrere.