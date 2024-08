Prorroguen la detenció del presumpte autor del tiroteig del carrer Jaume I de Tarragona

Imatge del carrer Jaume I, on es va produir l’atac amb arma de foc que va deixar un ferit greu.Gerard Marti Roig

El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 3 de Tarragona ha prorrogat avui la detenció del presumpte autor de l’atac amb arma de foc que es va produir dilluns a la nit al carrer Jaume I de Tarragona i que va acabar amb un home greument ferit. Aquest matí s'ha conegut que el presumpte autor del tret passaria a disposició judicial al llarg del dia. Després de veure al jutge, però, aquest ha decidit prorrogar la detenció, que pot allargar-se un màxim de 48 hores. Demà o demà passat coneixerà els detalls de l’auto judicial.

Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta per tal d’esclarir els fets i, de fet, estan buscant la resta de persones implicades en l’atac, que podrien ser-ne almenys dues més. De fet, diversos veïns van explicar a Diari Més que, després de sentir els trets, van veure com diverses persones fugien corrents del lloc dels fets.

Al número 33 de Jaume I

L’atac amb arma de foc es va produir al davant del número 33 del carrer Jaume I de la ciutat. L’incident va tenir lloc a les 00.45 hores de la matinada de dilluns a dimarts, i estaria protagonitzat per dos grups de persones que es van barallar. Una de les persones implicades seria el detingut i presumpte autor del tret que va ferir de gravetat un altre home. Els serveis d’emergència van traslladar-lo en un primer moment a l’Hospital de Santa Tecla, però després va ser derivat a l’Hospital Universitari Joan XXIII.

Diverses unitats de la Guàrdia Urbana de Tarragona i dels Mossos d’Esquadra van fer acte de presència ràpidament al lloc dels fets, i van ser els mateixos veïns els que van indicar-los per on havien fugit el presumpte o presumptes autors de l’atac. A hores d'ara, la policia autonòmica encara no ha anunciat noves detencions relacionades amb l’incident amb arma de foc.

El veïnat ha reclamat l’augment de la presència policial en aquesta zona.

