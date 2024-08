La platja Llarga de Tarragona es converteix en un paradís caní

La Paloma i el seu fill juguen a pales amb la Janes i dos altres gossos al nou espai per caní de la platja Llarga de Tarragona.Gerard Marti Roig

Tarragona

Una de les activitats més populars durant els mesos més calorosos de l’estiu és, sense dubte, passar el dia a la platja. Com cada agost, les platges tarragonines s’omplen de bat a bat amb persones que intenten fugir de la xafogor.

Enguany, però, els humans no són els únics que gaudeixen del mar, i és que ja són dues les platges de la ciutat que compten amb una zona destinada al bany i l’esbarjo dels gossos. L’última a habilitar aquest tipus d’espai ha estat la platja Llarga, que va obrir les portes a principis d’agost. Des de llavors l’àrea acull a diverses famílies que venen a remullar-se acompanyats dels peluts de la casa.

«La veritat és que estem molt contents. Teníem moltes ganes que obrissin aquest espai, perquè el de la platja del Miracle se’ns quedava una mica petit. Aquest és més ampli i a més tenim els ‘xiringuitos’ a prop per si ens ve de gust prendre alguna cosa. L’aparcament és molt més còmode també», explica el Lorenzo, que visita la platja sovint amb el Bitxo. «Ell gaudeix molt aquí, pot córrer amb llibertat, jugar amb altres gossos, banyar-se al mar…. Crec que totes les platges haurien de tenir un espai com aquest», assegura.

La instal·lació, anomenada ‘Can Espai’, ocupa 1.679 m², està situada al tram final de la platja i l’accés es fa pel pont que connecta amb Cala Romana. Compta amb una tanca, perquè els animals puguin anar deslligats, i també disposa de dutxes. L’Ajuntament de Tarragona va invertir 39.989,82 euros en aquesta zona, que és la segona de la ciutat. L’altra està situada a la platja del Miracle.

«Tarragona necessita més espais com aquest, que vagin més enllà dels típics pipicans. Cada cop hi ha més famílies que tenim gossos, i sovint ens trobem limitats a l’hora de fer plans, perquè no volem deixar-los sols a casa», explica la Montse, que ha vingut amb l’Ote.

«Amb la calor que fa, és important que ells també puguin refrescar-se. A més, d’aquesta manera no fem nosa a ningú i ningú ens molesta a nosaltres. Aquí cap persona es queixa perquè un gos l’ha trepitjat la tovallola», admet entre riures.

Alguns dels gossos, igual que els seus humans, prefereixen relaxar-se a la sorra, però com és d’esperar, la majoria corren darrere d’una pilota o neden al mar. «Mai l’havia vist xalar tant. Venim cada matí amb els nens perquè ens ho passem tots increïblement bé», afirma la Paloma mentre la seva gossa, la Janes, juga amb els seus dos fills.

«No només és un espai de socialització pels animals, sinó que al final tots acabem xerrant i compartint les nostres experiències, es forma una comunitat. Viatjant hem vist que altres ciutats no tenen aquestes opcions, així que estem molt agraïts», assegura.