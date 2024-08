Tarragona acull per primera vegada l’Stage Arbitral de l'ACB

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tarragona acollirà per primera vegada el tradicional Stage Arbitral que els col·legiats de l’ACB duen a terme a principis de setembre quan està a punt de començar la nova temporada de l’alta competició de bàsquet. La trobada s’ha convocat per als propers 5, 6,7 i 8 de setembre.

Fins a 45 persones, al voltant de 35 àrbitres i personal d’staff, combinaran la formació teòrica amb una part pràctica en la qual els col·legiats pitaran diversos partits a les instal·lacions del Palau d’Esports Catalunya, a l'Anella Mediterrània. Això tindrà lloc divendres tarda, dissabte matí i tarda entre equips de lliga EBA, CB Valls, i amb el plat fort de CBT-Benicarló. L’accés a aquests partits serà totalment gratuït.

Els àrbitres aprofitaran la seva estada a Tarragona per fer una visita guiada per la ciutat i un sopar oficial amb la presència del director arbitral de l'ACB, Jose Antonio Martín, en un indret emblemàtic de la ciutat.

El director arbitral de l’ACB ha assegurat que «Tarragona és una ciutat molt atractiva i buscàvem un entorn que ens donés facilitat tant pel que fa a pistes com a hotels i aquí ho hem trobat». Ha explicat que «davant la proposta del fins ara regidor d’Esports, Berni Álvarez, no ens ho vam haver de pensar gaire perquè Tarragona té moltes possibilitats culturals a més d’esportives i és bo per a tothom compartir-les i conèixer-les».

Et pot interessar