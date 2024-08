Ematsa redueix la seva petjada de carboni a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant el 2023, l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona ha reduït la petjada de carboni global en un 3,8%, respecte a l’any anterior, i les emissions derivades de la seva activitat pròpia han baixat un 10,3%.

La petjada de carboni és l’indicador de la quantitat de gasos d’efecte hivernacle (GEH) emesos, expressats en unitats de tones CO2 equivalent. El càlcul que realitza Ematsa inclou les emissions directes i indirectes pel consum d’energia elèctrica generades per l’activitat de la companyia i altres emissions indirectes, sobre les quals no té control però que sí són conseqüència de l’activitat desenvolupada del cicle integral de l’aigua en els municipis de Tarragona, la Canonja, els Pallaresos i el Catllar.

Així, l’any passat es van emetre l’equivalent a 79 g de CO2 per m3 d’aigua facturada, això suposa un total de 2.609 tones de CO2 equivalents i que es corresponen a l’esmentada rebaixa del 3,8% respecte al 2022.

El president d’Ematsa, Rubén Viñuales, valora de manera positiva les dades «estem satisfets amb els resultats obtinguts durant el 2023. La reducció significativa de les emissions directes i la disminució global de la nostra petjada de carboni són un testimoni del compromís continu d’Ematsa amb la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental de la seva activitat».

Pel que fa a les emissions directes, destaca la reducció del consum de combustibles fòssils que ha disminuït un 15% respecte l’any anterior, el principal motiu es troba en la substitució progressiva de vehicles de combustibles fòssils per elèctrics i híbrids. També s’han reduït en un 14,4% les emissions del procés de depuració gràcies a les mesures d’eficiència energètica implantades a les estacions de depuració d’aigua residual. El consum de reactius té impacte en les emissions indirectes i aquest ha baixat un 2,6% i l’ús de material hidràulic també ha disminuït el seu impacte en un 21,5%.

Compromís VIA2030

Des de 2013, la companyia està adherida al programa d’acords voluntaris per la reducció de les emissions de GEH de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i avalua la seva petjada de carboni seguint l’estàndard que fixa la Norma ISO14064. En aquest sentit, Ematsa segueix el full de ruta VIA2030 que fixa l’estratègia per als pròxims anys i on s’ha establert com a objectiu reduir la petjada i continuar implementant mesures addicionals en la lluita contra el canvi climàtic. Aquestes giren al voltant de l’estalvi energètic, la implantació de fonts d’energia renovable, la compra d’energia elèctrica amb certificat d’origen renovable, la substitució de la flota de vehicles, la racionalització de la climatització i la valorització de residus.

Et pot interessar