Ematsa impulsa un sistema que renova el clavegueram sense obra i en 48 hores

L’Empresa Municipal mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA) aposta per un nou sistema per a la renovació del clavegueram de la ciutat. «És un mètode de mànega increïble que permet renovar les clavegueres de les vies en 48 hores màxim i sense haver de fer obres», va explicar Rubén Viñuales, president de la companyia municipal, en l’acte de presentació del sistema.

La metodologia és la següent: es fa un forat al carrer per on s’introdueix una mànega amb material recobert de resina que posteriorment s’omple d’aire. Llavors, un robot amb llum ultraviolada endureix la resina i queda una textura dura. «Això també permet que les paneroles no puguin posar els seus ous, que són un dels principals problemes a la xarxa de la ciutat», va indicar Viñuales. La durabilitat d’aquestes estructures és de 50 anys, tot i que hi ha estudis que indiquen que podrien arribar als 100 anys.

Aquest sistema prové d’Alemanya i la companyia tarragonina és pionera a l’hora d’importar-la al país. «Som els primers a fer-ne un gran desplegament. Ara s’ha licitat un procés semblant a Palma de Mallorca i s’han fet experiències a Madrid, Múrcia i Alacant», va exposar Daniel Milan, gerent d’Ematsa. L’empresa pública fa un any que ha anat agafant experiència amb la metodologia i aquesta setmana ha començat el desplegament del sistema per tota la ciutat.

31 km en 8 anys

«La nostra intenció és renovar 31 quilòmetres de clavegueram en els pròxims vuit anys», va afirmar Milan. La inversió prevista per aquest període és de 16 milions d’euros. Els primers treballs ja s’estan realitzant al carrer Arquitecte Rovira i a Méndez Núñez. «En aquells trams on l’estructura del col·lector estigui molt deteriorada i amb la mànega no sigui suficient, s’haurà de fer obra», va explicar el gerent. Es calcula que seran tres o quatre quilòmetres.

Estalvi econòmic

Un altre gran avantatge del nou sistema és el cost econòmic. «Es calcula que l’estalvi és del 50% respecte al sistema habitual fins ara», va apuntar Viñuales. A més, aquest tipus d’intervenció no requereix informes arqueològics previs. «Això, per una ciutat com Tarragona, és molt interessant», va afegir Viñuales.

Més enllà, el president i alcalde va recordar que el clavegueram de la ciutat és «molt antic» i que «tenim la vocació de renovar les zones més crítiques». Tal com va avançar el Diari Més, els estudis recents del clavegueram d’Ematsa han evidenciat que desenes de quilòmetres estan en estat greu o molt greu. «Volem tenir una xarxa eficient», va concloure Viñuales.