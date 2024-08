Una seixantena de voluntaris vigilen la imminent eclosió dels ous de les tortugues careta a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

A la platja Savinosa uns infants escarben a la sorra, en cerca de pilotes de ping-pong blanques. «Sembla exagerat, però ben bé els ous de les tortugues són d’aquesta mida», comenta Marcel, educador social de la Fundació per la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM).

Amb motiu del primer niu de tortuga careta a la platja, l’entitat s’ha encarregat els últims dies de fer activitats familiars per explicar com detectar les nidificacions. «Simulem que una tortuga surt a pondre els ous i la idea és que coneguin com trobar un niu i que s’ha de fer. Així, els més petits ja saben com identificar-ho», afegeix Marcel. Un dels reptes als quals s’enfronta la fundació és el desconeixement social.

«Fer-ho a Tarragona és molt maco, el que simulem aquí ha passat de veritat. Els infants s’adonen que els animals que veuen als llibres venen al mateix lloc on ells venen a l’estiu», expressa Oriol, també educador de la fundació. «Estimeu i cuideu moltíssim aquests animals, perquè nosaltres venim tres mesos a l’any a casa seva», diu l’educador als infants, que assenteixen obedients.

Els ous enterrats a la sorra de la Savinosa està previst que facin eclosió la setmana que ve. Per això, s’han organitzat guàrdies 24 hores. Rosa i Montse són dues de les voluntàries que guarden el niu. «Em vaig apuntar amb ella. Fem torns de tres hores. Molta gent ens pregunta com sortirà, si es pot veure, que es farà», comenta Rosa.

Els ous sempre fan eclosió de nit i des de l’Ajuntament i l’entitat es fa una crida perquè els tarragonins es facin voluntaris. «Necessitem més col·laboració ciutadana perquè ja s’apropa la data final», diu Guillermo García, conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament. A més, el consistori ha instal·lat uns sensors de videovigilància al niu per a la custòdia de les aus.

Seixantena de voluntaris

«Estem molt contents. La instal·lació a la platja ha funcionat amb normalitat i una seixantena de voluntaris ja s’hi han apuntat», apunta García. La Savinosa és l’única platja catalana que enguany ha acollit nius de tortuga careta. «Ens interessa que la gent sàpiga trobar els nius. El de Tarragona és el primer descobert per un ciutadà anònim, que no era treballador de les platges ni especialista», explica Marcel.

A la que hi hagi moviment i comencin a fer eclosió els ous, membres de la fundació aniran al niu per a fer recompte de quants animals han sortit, ajudar-los a arribar al mar i comprovar que estiguin sanes. «Quan baixen temperatures i és de nit escullen sortir. Sobretot pel camuflatge, ja que tenen molts depredadors», indica Marcel. «Ja sabeu, els ulls ben oberts per a revisar la sorra!», conclou Oriol l’activitat amb els infants, que continuen jugant amb els ‘ous’ descoberts.

