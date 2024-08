El niu de tortuga careta de la platja de la Savinosa, a punt d'eclosionar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El niu de tortuga careta de la platja de la Savinosa encara la seva recta final abans de la seva eclosió, prevista per a finals d’aquest mes. Per aquest motiu, i per tal de poder iniciar els protocols d’emergència un cop arribi el moment, a partir del pròxim dimarts 20 d’agost s’obriran els torns per a la custodia del niu per part de voluntariat durant els 24 hores del dia.

Fins ara, la seixantena de voluntaris que s’han inscrit per tal de custodiar el niu de la Savinosa ho han fet en torns de tres hores en horari de 9 a 21 h. A partir del pròxim dimarts s’amplia aquest horari a tota la jornada inclosa la nit, no només per vigilar el niu sinó també per tal de poder detectar un naixement avançat, si fos el cas.

La tasca dels voluntaris durant els torns de nit serà vigilar el niu i observar possibles fenòmens d’emergències de nounats de tortuga. Però el paper del voluntariat va més enllà de la simple vigilància, sinó que durant el dia també s’encarreguen d’informar a la ciutadania que s’apropa fins a la carpa de custodia instal·lada a la mateixa platja de la Savinosa sobre qualsevol informació referent al niu, a l’espècie i al seu protocol.

Des de la Conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona així com des del CRAM es fa una segona crida a la ciutadania que estigui interessada en fer-se voluntari i participar de la custodia del niu per així poder cobrir els torns de nit fins l’eclosió dels ous, que s’espera arribi entre els dies 45 i 50 de nidificació. Les inscripcions de nous voluntaris es poden fer en el següent ENLLAÇ.

A banda de la custodia a través del voluntariat durant les 24 hores del dia, el CRAM té instal·lades al perímetre del niu càmeres de vigilància també les 24 hores així com sensors de moviment per poder detectar qualsevol incidència amb el niu de la Savinosa.

Activitats al voltant del niu

Per altra banda, els dies 20, 22, 27 i 29 d’agost el CRAM realitzarà l’activitat Hem trobat un niu, on es recrearà la posta d’una tortuga. Es tracta d’una iniciativa adreçada i oberta a tots els públics, i especialment dirigida a nens i joves fins a 16 anys. L’activitat és gratuïta (sense inscripció) i es realitzarà davant del lloc de socors de la platja de la Savinosa en horari d’11 a 13 h. Per a més informació, es pot escriure a custodia@cram.org.

També dimarts dia 20 i dijous 22 d’agost, la conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona organitza simulacres de seguiment de rastres de tortuga oberts a tota la ciutadania. L’objectiu d’aquesta proposta és que els voluntaris i la població en general tinguis els coneixements per detectar les petjades de tortuga a la sorra, especialment durant els recorreguts que el voluntariat fa a la nit i a primeres hores del matí.

Els simulacres tindran lloc a les 21.15 h davant del punt de socors de Creu Roja de la mateixa platja de la Savinosa. L’activitat (sense inscripció) és gratuïta i oberta a tots els públics.

