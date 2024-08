Les llibreries de Tarragona prenen mesures davant l’augment de robatoris als seus locals

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Les llibreries de Tarragona han vist com els robatoris en els seus establiments s’han incrementat durant aquests mesos d’estiu. És tot un maldecap per als propietaris d’aquests negocis, que s’han vist obligats a prendre mesures per frenar aquesta onada de furts que està colpejant el sector. A la llibreria La Capona, ubicada al carrer Gasòmetre, pateixen aquests problemes «des de principis de l’estiu». En el seu cas, han decidit instal·lar càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat al local.

De la mateixa manera, han col·locat els llibres «més vistosos», propensos a ser robats, més a prop de la caixa perquè els treballadors puguin tenir-los controlats en tot moment. Des de La Capona, afirmen que els lladres acostumen a furtar productes «difícils de trobar». Sobretot, es dediquen a caçar edicions especials i limitades, que són d’alt valor. Aquests acostumen a ser de tapa dura i presenten una estètica especial.

La llibreria posa com a exemples les edicions especials d’Una corte de rosas y espinas i de Powerless, que ronden els 25 euros. També és habitual que s’emportin exemplars de «manga» —els còmics d’origen japonès—. En alguns casos, apunten, els llibres desapareguts acaben en portals web de compravenda o negocis de segona mà: «Es revenen a preus molt cars».

A l’altra banda del carrer Gasòmetre, a l’Abacus Tarragona, també han patit robatoris recentment. La sotscap de la botiga, Esmeralda Solé, també assenyala que «es nota un augment quan les editorials treuen edicions especials». Tot i això, comenta que sempre hi ha furts. «Tenim sistemes d’antirobatoris i, quan tenim constància que han robat algun producte, denunciem als Mossos d’Esquadra».

Gertri Adserà, responsable de la llibreria Adserà explica que, en els 60 anys que ha estat obert aquest establiment a la Rambla Nova, han patit aquesta problemàtica. Aquest estiu, però, ha notat que «han augmentat». Per aquest motiu, en els últims mesos han «intensificat» la vigilància.

Reconeix, però, que és «desagradable» haver de fer-ho, tant per a la clientela com per als treballadors. Per aquest motiu, han col·locat miralls en diferents punts del sostre. Això, a més, permet tenir visió permanent de tots els punts de la botiga des de la caixa.

Les llibreries, en contacte

«Hi ha persones que s’ho prenen com un joc, però a nosaltres ens costa molts diners», critica Adserà, qui assenyala que instal·lar dispositius antirobatori en cada llibre, com fan a les grans superfícies, «no surt a compte» perquè suposa una gran despesa.

Pel que fa al modus operandi dels lladres, és habitual que grups nombrosos entrin a les botigues i, mentre uns distreuen els treballadors, uns altres aprofiten per robar. Adserà diu que pateixen furts «per encàrrec». Una persona va a la botiga i pregunta pel preu d’un llibre que li interessa i, al cap d’uns dies, el furten. Les llibreries de la ciutat, que estan en alerta, tenen contacte constant per informar-se entre ells sobre els possibles lladres.