Perdonen 42.000 euros de deute a un matrimoni tarragoní gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat

Un matrimoni de Tarragona ha aconseguit que un jutjat li perdoni 42.757 euros que devien al banc sense arribar a perdre el seu habitatge, gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat.

Segons explica l’Associación de Ayuda al Endeudamiento, quan li van diagnosticar una malaltia a un dels cònjuges del matrimoni tarragoní, tot va canviar. De la nòmina habitual, van passar a cobrar una pensió i es va reduir considerablement la quantia que tenien per afrontar despeses.

Malgrat fer números i estirar estalvis, va arribar el moment que esperaven: no podien amb tot. Les altes despeses hipotecàries juntament amb la pujada general dels preus li dificultava portar al dia els préstecs fins incórrer en impagament. Per això el matrimoni va decidir prioritzar les despeses hipotecàries.

Va ser llavors quan va contactar amb l’Associació, entitat formada per economistes i advocats, que els va aconsellar tramitar la Llei de la Segona Oportunitat per cancel·lar la totalitat del deute.

«Una vegada iniciat aquest procediment, els deutors queden protegits davant de qualsevol impagament en els préstecs», explica Pepe Domínguez, advocat de l’Associació. «Aquesta protecció ve imposada judicialment i dura mentre duri el desenvolupament del concurs de creditors, fins la seva resolució. Si es compleixen els requisits legals, aquesta resolució acabarà amb el perdó de tot el deute pendent».

Per això, «acreditem davant els Jutjats de Tarragona la impossibilitat dels deutors per afrontar els préstecs, sol·licitant l’obertura d’una fase judicial denominada com a 'concurs de creditors’», assenyala el lletrat.

En aquest cas els deutors no disposaven de béns per liquidar per poder pagar part del deute. A més, el fet de mantenir al dia les despeses de la hipoteca els va permetre mantenir-la a canvi de continuar fent front a les despeses.

Finalment, després de comprovar el compliment dels requisits necessaris per la Llei, el jutjat va admetre la sol·licitud i va dictar sentència atorgant el perdó dels 42.757 euros que devien.

