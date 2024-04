Perdonen 37.985 euros de deute a una tarragonina perquè el seu exmarit no pagava la manutenció dels fills

El Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona ha perdonat un deute de 37.985 euros a una veïna que es va veure immersa d’una situació d’insolvència ja que inicialment el seu exmarit no abonava la manutenció dels seus dos fills establerta durant el divorci, per la qual cosa va haver de sol·licitar targetes de crèdit i préstecs per tirar endavant. Així, el jutge aplica la Llei de la Segona Oportunitat a la clienta de Bergadà Asociados i, per tant, l’exonera del passiu insatisfet.

Quant als fets, aquests es remunten al divorci del seu marit. Malgrat establir-se per conveni regulador que el progenitor havia de passar una determinada quantitat mensual, aquest va estar un llarg període de temps sense passar-li res.

Això va provocar un greu perjudici econòmic en l’entorn familiar de la dona, ja que es van arribar a deure fins 20.000 euros que, malgrat els intents de reclamació, mai no van ser reintegrats en la seva totalitat. «Havíem acordat pagar conjuntament les activitats extraescolars, el material del col·legis i qüestions importants com el dentista. Primer va començar a deixar de pagar la seva part i després també la manutenció que s’havia establert», explica.

Per aquesta raó, durant l’esmentat període de temps la dona va haver de viure en una situació precària, la qual cosa va provocar que per seguir cuidant dels seus fills hagués de sol·licitar targetes de crèdit per poder fer front a les despeses bàsiques del manteniment del nucli familiar, així com préstecs. «Arribava l’època de comprar els llibres i sol·licitava una targeta de 400 euros perquè era molt fàcil fer-ho. Recordo que un Nadal en vaig sol·licitar una altra perquè no tenia amb què comprar els regals als meus fills. En sis anys vel deute va pujar a una xifra d’uns 30.000 euros amb diferents entitats a les quals havia sol·licitat targetes i préstecs amb interessos abusius. Personalment, subsistia com podia», exposa la tarragonina.

Paral·lelament, l’any 2020, i després de la crisi originada per la pandèmia, va estar un temps aturada, ja que l’empresa on treballava va haver de tancar en haver-se vist afectada per la crisi del Covid-19. En aquell moment, la dona va haver de tornar a sol·licitar ajut econòmic a entitats financeres i a familiars, ja que els seus ingressos no li permetien poder fer front al manteniment del nucli familiar. «Tot això va derivar que estigués en una situació límit», explica l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà.

El 2021 va trobar feina en una altra empresa i va intentar, amb prou feines i amb gran ajuda de part dels seus familiars, complir totes les seves obligacions de pagament. D’aquesta manera, va intentar buscar una solució i evitar que la situació empitjorés més, però malgrat intentar renegociar els deutes amb les entitats bancàries, aquestes no li van oferir cap facilitat. «Novament, els bancs van prioritzar els seus interessos abans que proporcionar solució a un client que, evidentment, estava en una situació complicada però que volia fer front al pagament dels seus deutes», comenta Bergadà. Per la seva part, la dona comenta que no «em van voler reunificar els meus deutes i jo ja em veia en un cul-de-sac, perquè fins el 2028 i 2029 no finalitzaven aquestes targetes i préstecs. Era insostenible».

Tota aquesta situació va generar un gran ensorrament en la vida de la dona, juntament amb un gran estrès, fet que va provocar que empitjorés el seu estat de salut. A més, en el dia d’avui conviu amb els seus dos fills i, encara que en l’actualitat ja percep la manutenció mensual per part del seu exmarit, ambdós estan totalment sota la seva cura, havent de sufragar la totalitat de les despeses que es generen així com els de l’habitatge on residencia.

Finalment, amb l'exoneració del deute la tarragonina ja veu la llum. «Vaig començar a respirar amb tranquil·litat»,ha confessat.