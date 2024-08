Els veïns de la Part Baixa continuen patint problemes d’inseguretat tot i les mesures preses

Imatge difosa per xarxes socials de la baralla al carrer OrosiInstagram

En les darreres tres setmanes, s’han produït almenys quatres baralles a la Part Baixa. Aquests altercats han tornat a encendre les alarmes entre els veïns, que denuncien problemes d’inseguretat al barri des de fa molts anys. L’Ajuntament de Tarragona anunciava, ara fa dos mesos, la implementació d’un pla d’acció per part de la Guàrdia Urbana amb l’objectiu de reduir conductes incíviques i altres fets delictius. Els residents de la zona han notat els efectes d’aquest dispositiu, però sembla que les mesures adoptades no són suficients.

«Hi ha més presència policial, però el problema està lluny d’erradicar-se», lamenta Ismael Llurba, un dels dotze integrants de la comissió de seguretat que han creat els mateixos veïns de la Part Baixa per tractar aquest tema. El mes de juny, quan es va activar el pla d’acció de la policia local, van tenir una reunió amb l’alcalde, Rubén Viñuales, i l’intendent de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez. La idea era que, passat un mes, es tornessin a trobar per valorar els efectes d’aquest patrullatge intensificat a la zona. «Encara no s’ha produït i estem esperant que ens donin una data», diu Ismael, qui reclama la creació d’una comissaria al pati del Palau Firal i altres «inversions en seguretat».

Tanmateix, explica que a la zona del carrer Orosi «hi ha una sèrie de bars que atrau gent conflictiva», la qual tomba per diferents punts del barri. Per exemple, a la plaça Prim. Tal com va explicar Diari Més, un grup de persones freqüenta cada dia aquest espai, generant un gran malestar entre el veïnat. Omar El Gabry, un dels afectats, explica que el problema es va calmar fa unes setmanes perquè la Guàrdia Urbana va començar a freqüentar la zona. «Ara, però, ha començat a venir un altre grup de gent», indica.

En aquest sentit, denuncia que «cada cop hi ha més violència i brutícia». Omar assegura que aquesta situació «està tensant molt el barri» i reclama «solucions estructurals» en comptes d’impulsar mesures temporals. D’altra banda, Llurba critica que l’Ajuntament vulgui traslladar el servei d’atenció de Serveis Socials de la Rambla Vella cap a la plaça Prim, així com crear un alberg per a persones sense sostre al carrer del Mar. I és que considera que això farà incrementar els problemes.

«Trobar altres sistemes»

El passat 31 de juliol, es va produir una baralla al carrer Barcelona. En les setmanes posteriors, se’n van produir tres més: una al carrer Castaños, una altra al carrer Orosi i una darrera en un supermercat 24 hores del carrer Apodaca. «Hem notat més presència policial, però continuem igual», afirma Mari Carmen Puig, presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Port, qui reconeix que és «difícil», però cal «trobar altres sistemes» per solucionar aquest problema en una zona que «s’ha anat degradant els darrers anys».

