Aquest dimecres es posen a la venda les entrades pel concert de la BUMT de Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres 21 d’agost surten a la venda les entrades per dos dels espectacles de les festes de Santa Tecla d’aquest 2024. Per una banda, es posen a disposició les localitats pel concert Guatecla amb la BUMT, del 13 de setembre al Teatre Auditori del Camp de Mart.

Un any més, la Banda Unió Musical de Tarragona participa en les festes de Santa Tecla en un dels concerts més esperats pel públic tarragoní. La proposta artística d’aquest any serà Una nit de ‘guateque’. La Unió Musical de Tarragona juntament amb artistes convidats farà passar una vetllada on s’interpretaran les cançons més cantades i ballades dels anys 60, 70 i 80.

L'espectacle serà a les 22 h i les entrades tenen un preu únic de 8 €.

El segon espectacle que surt a la venda demà dimecres és el concert de la TGN Big Band amb Santi Carulla i Ramonet Domènech, del 20 de setembre al Teatre Tarragona.

Santi Carulla, cantant de Los Mustang i Ramonet dels Doble R, interpretaran el concert de Santa Tecla de la TGN Big Band. El concert farà un recorregut a la música de guateque que farà viatjar els allí presents als anys 60.

El concert serà a les 21.30 h i les entrades tenen un cost de 12 €.

Aquests concerts se sumen a altres propostes musicals d’aquesta propera Santa Tecla ja anunciades fa algunes setmanes com ara el concert de la Mushkaa i Figa Flawas, del 21 de setembre al Parc Francolí; el concert d’Estopa a l’Anella Mediterrània del dia 14 dins la gira de celebració dels seus 25 anys; o la nova proposta familiar d’El Pot Petit amb la Black Music Big Band, el 15 de setembre també a l’Anella Mediterrània.

Les entrades pels concerts de la BUMT i de la TGN Big Band amb Santi Carulla i Ramonet Domènech es poden adquirir a partir d’aquest dimecres 21 d’agost a les 11 h a través d’entrades.tarragona.cat, i a partir de dimecres 28 també a les taquilles del Teatre Tarragona en horari habitual.

Et pot interessar