L’Arrabassada acull el 64è Concurs de Castells a la Sorra

La platja de l’Arrabassada va acollir ahir la 64a edició del Concurs de Castells i Escultures a la Sorra, en el marc de la programació de Sant Magí.

Unes quaranta persones van aproximar-se fins a la primera línia de mar per fer les seves construccions —entre el concurs per als adults i el concurs per a infants i joves de fins a 14 anys—.

