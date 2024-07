Tarragona formarà voluntaris per custodiar nius de tortugues marines

Tarragona formarà voluntaris que vulguin custodiar nius de tortugues marines després que, el 12 de juliol passat, un exemplar nidés a la platja de la Savinosa i posés 144 ous.

La sessió formativa es durà a terme dilluns que ve, a les 18:00 hores, a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) i està impulsada pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, la Fundació per a la Conservació i la Recuperació d'Animals Marins (CRAM) i l'Ajuntament de Tarragona.

La nidificació de les tortugues té lloc durant els mesos d'estiu, període de màxima afluència a les platges, motiu pel qual és fonamental la vigilància i la custòdia dels nius per assegurar l'eclosió dels ous.

«En aquest punt, les persones voluntàries són una peça clau tant per donar suport al personal municipal en la protecció dels nius com per sensibilitzar la ciutadania», expliquen des del consistori tarragoní.

Les persones interessades a participar en aquesta campanya poden apuntar-se a la borsa de voluntariat de custòdia de nius de tortuga careta, i la Fundació CRAM es posarà en contacte amb elles per explicar-los els passos a seguir.

La tortuga careta localitzada a la platja de la Savinosa de Tarragona, que va ser detectada per un banyista, és la primera que nida aquest estiu al litoral català.

