Els Portants de l’Aigua de Sant Magí inicien el camí cap a la Brufaganya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Portants de l’Aigua de Sant Magí ja han posat rumb cap al santuari de la Brufaganya amb l’objectiu, un any més, de portar a la ciutat l’aigua de les fonts de Sant Magí lluny. Es preveu que la comitiva arribi aquesta tarda a la Brufaganya, on faran missa, un sopar de germanor i hi passaran la nit.

Dissabte al matí, amb les botes i les portadores plenes d’aigua, començaran el Camí de l’Aigua, que travessarà tres comarques –la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès– i 12 municipis –Pontils (on s’ubica el santuari de la Brufaganya), Santa Perpètua del Gaià, Querol, el Pont d’Armentera, Santes Creus i Vila-Rodona, Bràfim (on fan nit), Nulles, l’Argilaga, el Catllar i els Pallaresos i Tarragona– per acabar el dia 18 fent la gran entrada a la ciutat.

Enguany. la Baixada arriba a la 31a edició i manté el format de sempre. A les 18.15 hores de diumenge, s'espera l'entrada a Tarragona de l'Aigua de Sant Magí. Ho farà per la carretera de Santes Creus, carrer de Rovira i Virgili, Rambla Nova, carrer de Sant Agustí i carrer del Portalet.

A les 19 hores, l'aigua arribarà a la plaça del Font i a les 19.15 hores començarà la Pujada cap al Portal del Carro i després la Pujada de Carros i Cavalleries a la Baixada de la Pescaderia. Finalment, a les 20 hores les colles castelleres de la ciutat faran la tradicional salutació a l'aigua al carrer de les Coques i al carrer de l’Arc de Sant Llorenç.

Et pot interessar