Els dies forts de Sant Magí ja són aquí: programa, actes i horaris d'aquest cap de setmana

Els propers dies tindran lloc els actes més tradicionals de la festa major, com l’Arribada de l’aigua, la diada castellera i la Professó. Dissabte, 17 d’agost amb les primeres clarors del dia, des del santuari de la Brufaganya, l’aigua més tarragonina i els seus portants faran el tradicional camí de l’aigua amb els seu carros i cavalls, passant per Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d’Armentera, Santes Creus i Bràfim, on faran nit.

Ja a la tarda, a les 17 h, al parc del Francolí l’equip de SenSoria estrenarà un nou espai on oferirà la millor proposta de música electrònica amb dos escenaris perquè tant amants del house com del tecno, en puguin gaudir. Per continuar la tarda, a les 19 h es donarà lloc al XXXV Festival de Sant Magí de l’Ateneu de Tarragona. Amb una lectura de poesies, es proclamaran les pubilles de l’Ateneu 2024-2025 i posteriorment hi haurà actuacions musicals i sardanes.

A les 20 h al Teatre Auditori Camp de Mart, XXV edició del Festival de l’AMT, Capsa Músic Festival. Un festival que continua mantenint l’esperit primigeni d’oferir una llarga jornada de música en directe, aquest any amb artistes com: Connexions, Eloi Duran o Nôrte, entre d’altres. El dissabte acabarà a les 24h, al carrer del Cós del Bou, amb Sant Magí agafant el relleu de Sant Roc, a la revetlla de Sant Magí de la Colla Jove al carrer més festiu de Tarragona.

Diumenge, 18 d’agost, amb la sortida del sol, els Portants de l’Aigua faran la segona etapa del camí de l’aigua, iniciant el dia des de la Brufaganya, passant per Nubelles, l’Argilaga i els Palleresos, per entrar a Tarragona l’aigua de Sant Magí i portar-la fins a la plaça de la Font, a les 19 h. A les 19:15h, tindrà lloc la Pujada de l’Aigua cap al Portal del Carro amb el Seguici de Sant Magí. A les 20h, les colles castelleres faran la tradicional salutació a l’aigua i després, el Seguici tornarà a la plaça de la Font.

La diada de Sant Magí, el dilluns, 19 d’agost, començarà a les 7 h amb les tradicionals Matinades. A partir de les 12h, a la plaça de les Cols, es farà la diada castellera de Sant Magí, amb la participació de les quatre colles de la ciutat que intervindran en el següent ordre: Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau, Xiquets de Tarragona i Xiquets del Serrallo.

A la tarda, a les 19h, començarà l’Anada a Professó amb el Seguici de Sant Magí. A les 19.30 h serà la Professó, des del Portal del Carro i a les 20.30 h està prevista l’entrada de Sant Magí a la capella del Portal del Carro. Posteriorment, a les 20.45 h, el Seguici tornarà a la plaça de la Font, on farà la tanda de lluïment que clourà amb aquest Sant Magí 2024.

