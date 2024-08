Tarragona, en perill màxim per intensitat de pluja: es podrien acumular més de 100 mm

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha modificat l'avís per intensitat de pluja del nivell alt al nivell molt alt per la borrasca que deixarà precipitacions aquest dimecres a la demarcació de Tarragona. De fet, segons el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta, així com localment de fenòmens de temps violent i, puntualment, es podran acumular precipitacions de més de 100 mm.

Les comarques tarragonines amb un nivell molt alt són el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès, on les pluges podrien deixar més de 40 mm en només 30 minuts entre les 18.00 i les 00.00 hores. La borrasca ja ha arribat a Girona i ha deixat registres importants com, per exemple, a Cassà de la Selva (86,7 mm), Fornells de la Selva (64,3 mm) o Viladrau (49,4 mm).

