Petits i grans gaudeixen de la Sindriada solidària al Mercat Central de Tarragona

El mes d’agost a Tarragona és sinònim de Festa Major. Sant Magí, amb el pas dels dies, es va apoderant dels carrers i espais de la capital. Ahir a la tarda, va ser el torn de la Sindriada solidària, un dels actes bandera de la programació de la festivitat estival. L’interior del Mercat Central es va anar omplint de gent un cop va acabar de sonar l’última nota de l’Amparito Roca —que marca el rellotge de carilló de la plaça Corsini assenyalant que són les 18 h.—.

Des d’una de les parades, la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç, Montse Adan, repartia talls de síndria a tot aquell que s’apropava i dipositava un euro a la guardiola. Però no era un tall de síndria qualsevol. Cada tros de fruita tenia un valor extra. I és que, tot euro recaptat anirà destinat a finançar projectes de Creu Roja Joventut —la secció juvenil de Creu Roja conformada per nens i joves d’edats entre els 8 i 30 anys—.

En un tres i no res, es va formar una llarga cua de gent afamada i, alhora, amb ganes de col·laborar, tot just davant de la parada on hi havia preparades grans quantitats de fruita. Persones de totes les edats: des dels més petits de la família als més grans. El Pep, de 46 anys, és un dels que fallen poques edicions. «L’any passat érem fora i em va saber molt greu no venir perquè ja és una tradició. Enguany que som a Tarragona, no podíem fallar», va explicar el veí.

«Tot i que avui no fa gaire bon temps, la calor perdura i la síndria és ben fresca. A més, tens la certesa que, encara que sigui de manera simbòlica, estàs ajudant a una bona causa», va afegir. La seva filla, de poc més de dos anys, gaudia de valent al seu costat d’un enorme —en comparació a la seva estatura— tall de síndria. Mentre la gent feia cua, el grup d’havaneres La Petita Havana feia més amena l’espera dels usuaris amb les seves cançons marineres.

Per la seva banda, la consellera Montse Adan es va mostrar molt satisfeta amb l’assistència dels tarragonins. «Ens esperàvem ambient, però déu-n’hi-do quina gentada. Estic molt contenta amb com s’ha bolcat la gent», va explicar. «En lloc de regalar-ho, es posa un preu simbòlic que fa que es generi un ambient de luxe, la gent arriba molt contenta», va afegir.