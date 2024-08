Les inscripcions per als cursets de natació de les piscines municipals seran online

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les inscripcions als cursets de natació del Patronat Municipal d’Esports per a la temporada 2024/2025 es digitalitzen i tindran dos canvis importants: totes les inscripcions es realitzaran online i s’obriran dos períodes.

El primer, el de les preinscripcions en línia per als abonats, els no abonats, els empadronats a Tarragona i els no empadronats, començarà dilluns 2 de setembre i finalitzarà el divendres 6 de setembre a les 14h. Una hora després, a les 15h, s’adjudicaran les places per barems de puntuació. Des d’aquest mateix moment i fins a l’11 de setembre es podrà efectuar el pagament en línia. I, finalment, del 12 al 15 de setembre, arribarà el torn del pagament en línia per aquells que hagin obtingut plaça de la llista d’espera.

El segon període, el d’adjudicació de places vacants, començarà el 18 de setembre i es durà a terme per ordre rigorós, fins exhaurir la totalitat de les places que no s’hagin adjudicat durant el primer període.

Les persones que tinguin dificultats amb les eines digitals podran dirigir-se els dies 2, 3 i 4 de setembre als centres cívics de Sant Pere i Sant Pau, i el 5 i 6 de setembre als de Sant Salvador i Bonavista on una persona les ajudarà a realitzar la preinscripció. El PMET oferirà aquest servei en horari de 9 a 14 hores perquè tothom pugui realitzar els tràmits en igualtat de condicions.

Puntuacions

Només es podrà fer una única inscripció per persona, per instal·lació i per activitat. El PMET assignarà de forma automàtica, mitjançant el programa de gestió informatitzada, una puntuació a cada inscripció que determinarà l’ordre d’assignació de places en funció dels següents criteris:

Abonaments PMET o Piscina: 3 punts

Abonament Fitness: 1 punt

Modalitat abonament familiar: 1 punt

Persones empadronades a Tarragona: 2 punts

Abonament amb una antiguitat de més de 3 mesos: 4 punts

Els diferents apartats són acumulables entre sí i, en cas d’empat a la puntuació, l’assignació de places es determinarà seguint l’ordre d’inscripció.

Un cop reconeguda la puntuació a cada inscripció, les persones amb plaça assignada rebran confirmació via correu electrònic amb l’ordre de pagament corresponent. Disposaran de 5 dies per a fer efectiu el pagament. Si no es realitza, es perdrà la plaça assignada i aquesta persona haurà de fer una nova inscripció en el segon període.

Aquesta setmana, el Patronat Municipal d’Esports informarà via correu electrònic a tots els cursetistes de les dates i el procediment. A més, també s’iniciarà una campanya de comunicació a través de les xarxes socials del PMET.

Totes les inscripcions s’hauran de fer en línia a través del web esports.tarragona.cat on també es pot consultar tota la informació sobre els cursos d’activitats aquàtiques que s’ofereixen a les piscines de Tarragona per als mesos d’octubre a desembre del 2024.

