L’Ajuntament de Tarragona vol impulsar comerços d’artesania als locals buits del Serrallo

L’Ajuntament de Tarragona vol retornar la vida comercial al Serrallo i ajudar que s’hi obrin comerços d’artesania en els locals buits del barri. Des del departament de Comerç s’ha encarregat un estudi, que començarà al setembre, per a poder treballar amb un cens «real» dels establiments que es troben sense activitat.

«Ja hi estem treballant de la mà de la Cambra de Propietat Urbana. Volem apostar pel comerç de proximitat, vinculat a l’artesania. També alineat amb la idiosincràsia del barri mariner», explica Montse Adan, consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona.

La previsió amb la qual es treballa des del consistori és que l’estudi estigui enllestit aquest mateix any. Així, es podrien preparar un seguit d’ajudes, a través de Tarragona Impulsa, per a impulsar que els comerços buits reobrin. «Volem parlar amb artesans de la ciutat perquè el projecte pugui reeixir i ajudar-los», indica Adan.

En aquest sentit, el Pla Estratègic que s’està preparant des de l’Ajuntament, que estarà enllestit a finals d’any, oferirà solucions comercials pels diferents barris i zones de la ciutat. «Es fa pensant i tenint presents les particularitats de cada àrea. Com part del Serrallo es troba en obres, tenim l’oportunitat de tirar endavant el projecte ara», afegeix la consellera. De fet, el Consell Municipal de Comerç de Tarragona es va reunir fa poques setmanes, després de quatre anys sense fer-ho.

Consens amb veïns

Sobre aquests canvis, Adan remarca que aniran sempre de la mà de les associacions de veïns. «Volem que aportin i que puguin dir-hi la seva», diu la consellera. Precisament, des de l’AV del Serrallo s’expressa una certa «incertesa» sobre la viabilitat del projecte.

«Sempre que hi hagi botigues, llum i gent pel barri és i serà positiu. Ara bé, dubtem del tipus de comerç que es vol implementar», explica Sisco Cobo, president de l’associació veïnal. Els veïns desconfien per les dimensions del barri i la distància amb el centre de la ciutat. «Una botiga d’artesania té molt sentit un cap de setmana, quan molts tarragonins baixen al Serrallo. Però un dimarts o un dijous no ho veig tan clar», expressa Cobo.

«Barri dormitori»

El barri mariner de Tarragona va tenir un teixit comercial fort quan el mercat de peix funcionava força. Amb la decaiguda de la pesca, el Serrallo s’ha anat convertint en un «barri dormitori». «Només tenim una botiga de queviures. Hi ha alguns locals de cosmètica. Al final, tots volem donar més vida al Serrallo, tot i que no és fàcil», conclou el president.

