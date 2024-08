Els veïns de Mas d'en Pastor de Tarragona exigeixen solucions per acabar amb el «turisme de brossa»

Imatge dels contenidors desbordats al Mas d'en PastorCedida per l'AV del Mas d'en Pastor

L’AV Mas d’en Pastor ha denunciat «l’estat de brutícia» en què es troba la única bateria de contenidors que hi ha a la urbanització tarragonina. Els veïns afirmen que des de mitjans de juliol, han observat com la periodicitat del servei de neteja i de recollida d’escombraries de Tarragona ha disminuït, un fet que, juntament amb el «turisme de brossa» per part d’alguns ciutadans incívics dels Pallaresos, ha fet que els contenidors de Mas d’en Pastor hagin quedat desbordats i plens de brossa de tot tipus a l’exterior.

El president de l’AV Mas d’en Pastor, José Martín Carrasco, explica que «ja fa unes setmanes que hem d’estar avisant dos i tres dies seguits perquè ens retirin la brossa i el manteniment que es fa de la bateria de contenidors deixa molt que desitjar».

Tant és així que aquesta situació provoca que «molts veïns de la nostra urbanització han de guardar la brossa a dins a casa durant tota la setmana perquè no tenen lloc on dipositar-la», lamenta Carrasco. A més, els veïns tant de Mas d’en Pastor com dels Hostalets (Els Pallaresos), que viuen a l’entorn de la bateria de contenidors, han de suportar cada dia les pudors.

El «turisme de brossa» agreuja el problema

L'associació veïnal del Mas d’en Pastor, que limita amb la urbanització Hostalets dels Pallaresos, afirma que pateix un problema afegit a la resta de barris de Tarragona, l’anomenat «turisme de brossa». Per tant, els veïns i veïnes de la urbanització asseguren que «una sèrie de persones incíviques, procedent dels Hostalets i d’altres punts, venen expressament a la urbanització tarragonina a llençar brossa, cartrons, plàstics, vidres, mobles i fustes entre d'altres deixalles». A més, molts deixarien aquestes a l’exterior ocuparien el contenidor de poda «llençant-hi mobiliari, andròmines, gespa artificial o d’altres coses que haurien d’anar a la deixalleria».

El president veïnal es queixa que «cap a la tarda-vespre, hi ha persones que venen amb cotxe a Mas d’en Pastor a llençar la seva brossa. Alguns ni es molesten en baixar del seu vehicle i la deixen allà on caigui». Carrasco també vol deixar clar que «es tracta d’una minoria, ja que la majoria de veïns dels Hostalets i de Mas d’en Pastor fa anys que ens ajudem i col·laborem perquè hi hagi bons serveis a les dues urbanitzacions».

Per tot plegat, l’AV Mas d’en Pastor exigeix tant a l’Ajuntament dels Pallaresos com al Consell Comarcal del Tarragonès –responsable de donar el servei en aquest municipi- «que es facin càrrec de la situació i que trobin una solució per acabar amb aquest turisme de brossa cap a la nostra urbanització o, sinó, que vinguin a recollir la brossa i les deixalles que els seus veïns ens deixen». Al mateix temps, l’entitat veïnal demana a l’Ajuntament de Tarragona que obligui a complir -tant a l’empresa actual (FCC) com a la futura - amb el servei de recollida i de neteja de la urbanització.

Finalment, l’associació veïnal anima a la UMA (Unitat de Medi Ambient) de la Guàrdia Urbana de Tarragona a «incrementar les denúncies contra les persones i empreses que venen a llençar brossa o a abocar deixalles a la urbanització».

