El cicle d’espectacles familiar TarrAQUAnins torna per Sant Magí

TarrAQUAnins, el cicle d’espectacles familiar sobre la cura de l’aigua de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, torna per Sant Magí. La proposta d’Ematsa per al públic infantil es presenta, un any més, en el marc de les festes dedicades al patró de l’aigua.

Aquest any, les representacions seran al vestíbul del Teatre Tarragona amb entrada lliure fins a completar l’aforament. Es duran a terme els dies 15, 16 i 17 d’agost, es faran tres sessions a les 11:30h, 17:30h i 19h.

Inaugurarà el cicle, el dijous 15, Brufaganya d’Agus Ferré que explica les llegendes de Sant Magí i el Pont del Diable a través d’un excursionista perdut i assedegat. El dia 16, Genovesa Narratives teatrals presenta Goteres, poemes i rimes, un espectacle poètic que pretén estimular la sensibilitat vers l’aigua d’una manera plàstica i literària. Clourà el cicle, el dia 17, Núria Garcia de la Cia Dosdetres es convertirà en la Pirata de nas vermell, un espectacle amb un toc de clown.

TarrAQUAnins és una iniciativa d’Ematsa que, des de l’any 2016, impulsa espectacles destinats al públic infantil per conscienciar sobre la cura del cicle de l’aigua i el consum responsable i sostenible a través del teatre, el clown i l’humor.

A més de la proposta teatral, la companyia també col·labora amb les festes durant la diada castellera de Sant Magí amb la instal·lació de punts d’hidratació.

