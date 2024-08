Només pot passar a la plaça del Blat

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Inimitable. Únic. Apoteòsic. La llista d’adjectius qualificatius per descriure la diada de Firagost 2024 podria omplir tota la crònica. Els Xiquets de Valls van tornar a exhibir-se a la plaça del Blat en un duel que només es pot viure a la capital de l’Alt Camp. La Joves va sortir victoriosa del cara a cara especialment gràcies al 2 de 8 sense folre, mentre la Vella va mostrar múscul amb tres castells que els serviran de cara al futur.

A la primera ronda els rosats van apostar pel castell de gamma extra que ja havien descarregat aquesta temporada per Sant Joan, el 2 de 9 amb folre i manilles, que van executar de manera excel·lent.

Era el punt de partida necessari per als grans reptes de la segona i la tercera ronda. Els vermells tenien el seu pla previst des de feia dies per a les dues primeres tandes. De sortida el 3 de 9 amb folre que van completar per cinquena vegada aquest 2024 repetint les bones sensacions que ja havia deixat fa uns dies a Vilanova i la Geltrú.

La Colla Vella va continuar amb el 5 de 9 amb folre que li havia quedat carregat per Sant Joan. Després de fer un intent desmuntat, el castell es va treballar al límit per descarregar-lo per primera vegada des de la diada del Mercadal de 2019. La injecció de moral de la colla era extraordinari per encarar la gran novetat a la tercera ronda de la diada. Abans, però, la Joves també tenia deures per Firagost: el 4 de 9 amb folre. També l’havia deixat carregat el 24 de juny i amb un treball extra especialment al pis de quarts el van poder completar.

A la tercera ronda la Colla Vella volia rubricar el tercer gamma extra de la seva actuació amb el castell estrella les darreres temporades, el 4 de 9 amb folre i pilar. Una vegada més, van treballar-lo especialment a la descarregada del quatre fins el punt que en algun moment va tocar el pilar. La confiança en aquesta estructura és tan gran que el van completar per primera vegada aquest 2024. Era la segona vegada en el seu historial que descarregaven junts aquests tres castells.

I aleshores la Joves va fer un gir de guió a l’actuació, que s’estava decantant clarament pels rosats. A la tercera ronda els vermells van descarregar un dels millors 2 de 8 sense folre que han fet mai per sorpresa general de la plaça. Només quedava tornar a completar el pilar de 8 amb folre i manilles per segellar la cinquena millor actuació de la seva història i esclatar eufòricament. A més, era la primera vegada que feien aquest pilar per Firagost. La Vella va tancar la seva actuació amb el pilar de 7 amb folre, assolint també la seva millor actuació de la temporada.