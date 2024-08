El Nomad Festival es desplaça a la Masia Colina fins al 18 d’agost

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nomad Festival Xperience Costa Daurada, que es va posar en marxa el passat 2 d’agost i que durarà fins el proper dia 18, s’ha traslladat a la Masia Colina de Tarragona, un entorn a l’aire lliure i enmig de la natura «per a celebrar amb vosaltres un estiu inoblidable», asseguren els organitzadors.

El Nomad Festival Xperience comptarà amb la creativitat d’emprenedors, el millors restauradors, espectacles, màgia, microteatre, escape rooms i dos escenaris que permetrà al públic descobrir talent local i emergent.

Sense anar més lluny, la Masia Colina de Tarragona acollirà aquest cap de setmana una programació repleta d’activitats. Dissabte a les 19 h., a l’escenari principal del festival, hi haurà Màgia Kaòtica, un espectacle de màgia i comèdia per a tots els públics. Per altra banda, el diumenge, el festival comptarà amb una bona jornada musical, amb els concerts de Maambo Music —que farà un xou de DJ i percussió amb música afrollatina— i el tribut a ABBA, ABBA Voices. Més enllà d’aquests actes únics, l’esdeveniment també compta cada dia amb jocs del món, un bingo musical, l’espai nadó, pintacares, tatuatges, makeup art, l’escape room de «l’enigma de la corona sense rei», entre d’altres.

