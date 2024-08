El millor humor arriba a Cunit

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Cunit acollirà, a partir d’avui, una nova edició del festival #FESHUMOR. Seran tres jornades —des del 8 fins a l’11 d’agost— en què el municipi del Baix Penedès rebrà més d’una desena d’artistes. Enguany, el festival ha continuat fent una aposta pels monologuistes, però també ha tornat a ampliar el cartell amb altres formats com la màgia, les imitacions o el pòdcast. Els organitzadors defineixen l’esdeveniment com «el festival del jijí-jajá que, des de fa nou edicions, se celebra al Penedès».

L’objectiu pel qual es duu a terme és clar: «Apropar els espectacles de comèdia al territori, per tal de descentralitzar l’activitat cultural del país». El certamen va néixer com un concurs de monòlegs l’any 2015, però ha anat evolucionat fins a convertir-se en la cita més esperada dels estius del Penedès amb els millors monologuistes del panorama català i espanyol.

La programació s’obrirà aquest vespre —a les 20 h.— amb l’espectacle de teatre de comèdia de Chamuskada. Tot seguit, a les 22 h., els còmics i organitzadors del cicle de comèdia Baix for Laughs, Pau Sánchez i Marc Martínez, presentaran la gala inaugural del festival.

L’acte comptarà amb la presència de quatre còmics de la nova escena catalana: Nessa Molina, Àlvaro Rodríguez, Sergi Mo i Hannah Becker. La tarda de divendres començarà amb una de les novetats i plats forts de la programació. L’exitós pòdcast La Riota faran un programa en directe amb una convidada molt especial, la creadora de contingut en català, Juliana Canet.

El programa d’humor i actualitat, format per Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo entrevistaran la convidada per, tal com diuen ells, «despullar-la metafòricament (o no) i analitzar la seva figura». Després serà el torn de Pep Plaza, que després de passar-se la vida imitant personatges famosos al Polònia de TV3, presenta un espectacle únic que combina humor, sàtira i música, amb la presència de més de 50 personatges. Finalment, la còmica d’Alcoi Saray Cerro tancarà la nit amb l’humor més «cínic».

La programació de dissabte començarà amb l’actuació de Total Circ que transportaran el públic a un món inspirat en la pel·lícula «El Gran Hotel Budapest». A les 21 h., el Mag Lari portarà a l’escenari Strafalari, el seu nou espectacle en què barreja, com sempre ha fet, humor, màgia i grans il·lusions. Tot seguit, el reconegut còmic Peyu tancarà la jornada amb «La Niña Bonita», un espectacle d’humor que combina joc, teatre i participació del públic en un format proper i directe.

El diumenge, per tancar el festival, hi haurà dues actuacions més. A les 20 h., l’actiu, còmica i presentadora Maria Juan explicarà les seves històries i anècdotes vitals en clau d’humor. I després, Impro Acatomba posarà el punt final a la programació amb un espectacle d’improvisació dedicat al món del cinema. El públic podrà demanar en tot moment quina pel·lícula vol veure.