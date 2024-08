La Diputació invertirà 1,9M€ a adequar quatre camins municipals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona destinarà 1.917.974,24€ a l’adequació de 4 camins municipals que passaran a formar part de la xarxa viària de institució, segons estableix el Pla Zonal de la Diputació de Tarragona 2020-2035.

Es tracta de les vies T-2122, d’Els Guiamets a Móra; la T-3116, a Botarell; la T-3126, de Capçanes als Guiamets i la T-3292, de Maspujols a les Borges del Camp, amb una longitud total de 9,28 km.

El Ple de la Diputació de Tarragona, durant la darrera sessió celebrada a finals de juliol, ha aprovat definitivament el projecte, que preveu les actuacions per dotar aquests camins de les característiques mínimes i necessàries per formar part de la xarxa local. Aquests treballs se centren bàsicament en intervencions per millorar el ferm, el drenatge i la senyalització horitzontal i vertical. Les obres es preveu que s’iniciïn a finals d’any.

