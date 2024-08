Les patronals celebren l’acord de govern des d’un vessant econòmic, però dubten de la visió turística

Publicat per Oriol CastroSergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el suport de PSC, ERC i els Comuns i essent formalment proposat com a candidat, tot apunta que serà qüestió de dies que Salvador Illa sigui investit nou president de la Generalitat de Catalunya. La resolució de les negociacions i l’activació del compte enrere per tenir un nou govern generen una satisfacció i un optimisme moderats entre les patronals i els sindicats a Tarragona, tot i que la majoria es mostren vigilants a l’hora d’abordar els deures pendents pel Govern i estaran amatents al compliment dels compromisos adquirits.

D’una banda, la Cambra de Tarragona es mostra «satisfeta» pel nou govern i desitja que sigui «sòlid» i «estable». «Esperem que pugui tirar endavant projectes econòmics importants per al país i que avancem», explica Laura Roigé, presidenta de la Cambra. En la mateixa línia, Francesc Pintado, president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona (AEHT), creu que l’acord és «positiu» per a donar al país «els recursos econòmics que necessita». Tot i això, a la patronal genera preocupació l’acord entre el PSC i Comuns. «Ens inquieta que es vulgui abandonar el projecte del Hard Rock i condicionar el turisme de creuers. Són projectes vitals per al territori», indica Roigé.

Preocupació pels Comuns

Des de la Cambra de Tarragona, recorden que la formació liderada per Jèssica Albiach no va treure representació a la província en els últims comicis. «Continuen sense saber escoltar el que la gent de Tarragona necessita. Ens agradaria saber què farà Illa», sentencia la presidenta. Al seu torn, Pintado considera que un dels principals reptes del nou Govern serà atacar la situació d’atur.

«Tenim un greu problema a l’hora de trobar treballadors. Creiem que s’haurien de revisar els subsidis d’atur», exposa el president. Pintado també es mostra preocupat per l’exposició turística de la marca Costa Daurada i el model de turisme actual. «Hem d’aconseguir canviar el model de sol i platja i poder oferir llocs de treball de 365 dies l’any. Això aportarà riquesa al territori», sentencia el president de l’associació.

El dia a dia de les empreses

Al territori, un dels problemes que encara no ha rebut solució és la situació de la plantilla del 112 a Reus, que està a punt de completar un any en vaga per reclamar la millora de les condicions laborals i la internalització del servei. Xavi González, membre del comitè d’empresa del 112 a Reus, explica que PSC, ERC i Comuns «portaven al programa, explícitament, internalitzar el 112».

Amb l’estudi de viabilitat presumptament favorable —es va comunicar poc abans de les eleccions, quan l’anàlisi estava pràcticament feta— i el compromís dels partits que donaran suport a Illa, espera que «la internalització sigui una realitat com més aviat millor» i que la Generalitat pugui «pressionar una mica l’adjudicatària per desencallar la vaga». «Hi ha confiança, com a mínim a l’hora de tenir un interlocutor; el fet que no hi hagués govern creava inseguretat», sentencia.

En un altre sector, el gerent del Clúster TIC Catalunya Sud, Sergi Novo, expressa que el nou govern «haurà de centrar tots els esforços a resoldre els problemes reals de la ciutadania i les empreses catalanes». «És essencial formar un govern cohesionat, estable i sensible a les necessitats i oportunitats del territori de la Catalunya Sud, i això inclou més inversions i recursos per a Catalunya, especialment per a la demarcació, per poder impulsar el creixement econòmic i la innovació tecnològica a partir de projectes estratègics transformadors d’alt impacte», assenyala.

Des del clúster, esperen «una aposta clara, decidida i atrevida per la tecnologia, el talent i el territori», que s’hauria de materialitzar «captant noves inversions d’àmbit tecnològic i digital, atraient noves empreses internacionals i facilitant el creixement de les pimes i corporacions existents a la regió».

Per aconseguir-ho, Novo creu que és important materialitzar l’àrea metropolitana de Tarragona. També demana habilitar nous espais d’oficines en entorns estratègics, dotar de més recursos la URV i els centres de Formació Professional i crear una marca TIC territorial. «També esperem que es tingui en compte el potencial de desenvolupament del sector TIC a la demarcació, ubicant infraestructures i servei de primer nivell a la Catalunya Sud», tanca.

Salut i Educació

D’altra banda, els treballadors creuen que el caràcter progressista del nou Govern català farà revertir la situació als serveis públics, especialment en l’àmbit de la Salut i l’Educació. «Falten professionals en la sanitat. Marxa molt de talent. La millora dels serveis públics ha de ser una prioritat del nou Govern», indica Mercè Puig, secretaria general de CCOO a Tarragona.

Puig considera que el govern estatal progressista està funcionant perquè es basa «en acords per a la gent» i que «ara tenim l’oportunitat de revertir les retallades». «Hem de dedicar molts esforços a Educació, després dels resultats dels últims informes. Som optimistes, no esperem menys d’un Govern d’aquesta mentalitat política», conclou Puig.

Jorge Fernàndez, delegat de CGT Ensenyament al Camp de Tarragona, va més enllà. Planteja al nou executiu tres reptes principals que tindrà sobre la taula. En primer lloc, l’aportació de més recursos, atès que la Llei d’Educació de Catalunya fixava que la despesa educativa s’ha de situar al voltant del 6% del Producte Interior Brut «i ni s’apropa». També cita la democratització dels centres, «recuperar la capacitat col·lectiva de decisió i debat col·lectius», i «revertir les retallades que anem arrossegant».

Tampoc està conforme amb la proposta de recuperar la sisena hora lectiva, «quan el problema dels resultats acadèmics no és la quantitat d’hores, sinó la qualitat». «Menys sisena hora i més 6%», reclama. «Per què no apostem per abaixar ràtios, fer desdoblament, posar més personal als centres?», es pregunta.

Fernàndez lamenta que la situació «cada vegada és més insostenible», amb més feina, menys participació del professorat als òrgans de participació i més segregació escolar. «Això ho hem d’emmarcar en les polítiques de la Generalitat, en què la concertada mai no es toca i la pública cada vegada s’està degradant més», critica, tot recordant que, per al curs vinent, es tancaran una vintena de línies al Camp de Tarragona.

El delegat de CGT Ensenyament es mostra caut amb les seves expectatives. «Ja tenim un precedent de canvis de consellers que no suposen un canvi en la deriva del Departament», apunta. Així i tot, demana «sobretot escoltar la comunitat i no vacil·lar».

Solucions a les vies

Més enllà, un altre dels deures pendents del Govern d’Illa serà trobar una solució al desgavell ferroviari al Camp de Tarragona. «La situació és un desastre, necessitem un impuls definitiu. Han passat partits de tots colors pel Govern i han eternitzat la situació», explica Ana Gómez, portaveu de la plataforma d’usuaris Dignitat a les Vies.

Dotar el territori de noves infraestructures que millorin el trànsit entre Barcelona i el sud de Catalunya serà una reclamació constant. «Per al Govern, ha de ser prioritari forçar el Ministeri a crear una via segregada que permeti el pas dels trens de mercaderies per l’interior i no per la costa», rebla Eugeni Sedano, portaveu de la plataforma Mercaderies per l’Interior.

