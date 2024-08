Rull proposa el debat d'investidura per al dijous i designa formalment Illa com a candidat a la presidència

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Parlament, Josep Rull, ha proposat formalment que el líder del PSC, Salvador Illa, sigui candidat a ser el nou president de la Generalitat. En una compareixença al Parlament Rull també ha proposat que el debat d'investidura se celebri el dijous, 8 d'agost, a les 10 del matí.

El president de la cambra ha fet aquesta declaració just després de fer la ronda de consultes amb tots els representants dels grups parlamentaris. Allà ha constatat que Illa és l'únic que opta a presentar-se a la investidura i que té els suports suficients per fer-ho, amb els vots del PSC, ERC i els Comuns.

Després de reunir-se amb tots els grups, Rull ha decidit proposar formalment Illa com a candidat. A més, ha convocat una reunió de la Diputació permanent per a aquest dimecres, a les 10 del matí. Aquest és un pas previ per poder celebrar el ple d'investidura. De fet, encara que Rull ha proposat que la sessió sigui el dijous serà la Diputació Permanent qui ho acabarà validant.

Aquest mateix migdia els grups parlamentaris del PSC,ERC i els Comuns han registrat una petició perquè la Diputació Permanent del Parlament es reuneixi «de manera urgent i immediata».

