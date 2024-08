Una oportunitat per a 800 infants: «Estarien en cases que potser no tenen les condicions per afrontar la calor»

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola Campclar ha estat una de les escoles tarragonines que ha acollit aquest matí l’estrena del gruix de les activitats de lleure becades de la Fundació Pere Tarrés per a infants i joves en situació de vulnerabilitat a les comarques de Tarragona. Un total de 800 infants i joves gaudiran durant aquest mes d’agost de casals i colònies becades adreçades a famílies amb dificultats socials.

Els infants han arribat il·lusionats a l’arrencada de les activitats. La directora de la delegació de la Fundació Pere Tarrés a Tarragona, Montse Vall ha deixat clar que «esperen aquestes activitats d’un any a l’altre». «L’espai, per aquests infants, és un espai de lleure i diversió durant unes jornades que estarien en cases que potser no tenen les condicions òptimes per afrontar la calor que s’està passant aquests dies», ha afegit.

L’objectiu d’aquestes activitats és que tots aquests infants puguin accedir durant unes setmanes al lleure educatiu, compartint els dies de més calor i menys feina amb nens i nenes d’edats similars. Així surten, van a la piscina, juguen o van a la platja. La idea és complementar la feina que s’ha dut a terme des de l’entorn educatiu durant l’any —sigui a l’escola o el lleure—», ha explicat Vall.

A la província de Tarragona, hi ha uns 800 infants becats i entre Catalunya i les Illes Balears, són 6.500. «Hi ha altres casals que es duen a terme —al Baix Penedès, per exemple— i diferents cases de colònies realitzant activitats. Estem distribuïts pel Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, amb activitats a molts municipis diferents», ha afegit Vall.

Aquestes activitats formen part de la campanya «Cap infant sense colònies». La Fundació aplega les donacions d’empreses, administracions, ciutadans a títol particular i aportacions pròpies perquè cap nen o nena es quedi sense gaudir dels beneficis que proporciona el lleure educatiu.

Generalment, els casals proporcionen activitats de matí. —en el cas de l’escola de Campclar, fan un horari des de les 9h. fins a les 13 h.—, però hi ha casos en què els infants també es queden a dinar. Les places són limitades, però la Fundació Pere Tarrés intenta abastar el màxim d’infants. La directora ha explicat que «fem un sondeig per veure la necessitat, ens organitzem i prioritzem infants. D’un any a l’altre, si hi ha llista d’espera intentem ampliar les places». Per tal de prioritzar els infants, «ens coordinem amb Benestar Social i els diferents municipis per decidir a qui es donen les beques, es prioritza qui pugui tenir més necessitat».

