Entra en funcionament la nova sala d’espera i els nous accessos a Urgències del Joan XXIII

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del nou complex sanitari de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona progressen a bon ritme amb la recent obertura de la nova sala d’espera d’Urgències, situada a la planta baixa del nou edifici pont (o edifici J) del Parc Sanitari Joan XXIII.

Aquest nou espai, que entra en funcionament aquest dimecres 7 d’agost, millora el confort dels pacients i els seus acompanyants i representa una ampliació significativa de la superfície disponible respecte a l’anterior.

Imatge de la nova sala d'espera.Cedida

A més de la sala d’espera, el nou espai incorpora una tercera consulta de triatge i noves zones d’admissions per als usuaris que arriben a peu, amb ambulància o vehicle particular. També s’ha instal·lat un nou control de seguretat més ampli.

Imatge de la nova sala de triatge.Cedida

Els canvis a la zona d’Urgències no només es limiten al seu espai físic sinó també en altres aspectes tecnològics, com la incorporació de la crida anònima per les pantalles de la sala d’espera, per assegurar la confidencialitat i l’anonimat dels usuaris.

Nous accessos a Urgències

Pel que fa als accessos, els usuaris que vagin a peu entraran a Urgències per la planta baixa de l’edifici pont, pel costat habitual, mentre que els vehicles particulars i les ambulàncies ho faran per l’antiga entrada d’urgències del carrer Guillem Oliver, al costat de l’Edifici D. Per on s’accedia fins ara, el vial que arriba fins a l’Hospital Francolí i l’IDI, quedarà reservat només per a vehicles autoritzats.

Una altra de les novetats és la inauguració del nou espai entre l’Edifici D i l’edifici C, que millora l’accessibilitat al D amb una entrada a nivell de terra on abans hi havia unes escales. Aquest nou espai inclou zones d’estacionament per a ambulàncies, dues àrees d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i espais per a vehicles que acompanyin usuaris que han de fer l’admissió al Servei d’Urgències. A més, s’ha habilitat una zona enjardinada amb bancs per crear un entorn més agradable.

Et pot interessar