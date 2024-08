Un jubilat guanya 32 milions a la Primitiva i mor pocs mesos després

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La butlleta guanyadora de la categoria especial de la loteria Primitiva, premiada amb més de 32 milions d'euros l'11 d'abril passat, es va vendre en una administració de Tarragona. El guanyador, un picapedrer andalús que alternava la residència entre Tarragona i Andorra des de la seva jubilació, va segellar la butlleta a la llibreria Sant Salvador del barri del mateix nom, on era un client habitual.

Malauradament, menys de tres mesos després d'obtenir aquest premi extraordinari, el protagonista d'aquesta història va morir a causa d'una malaltia que patia, segons relata el 'Diari d'Andorra'. Natural d'Andalusia, havia arribat a Andorra feia molts anys acompanyat dels seus germans i fills per treballar en la construcció, especialitzant-se en la col·locació de pedres a les façanes. La seva feina com a picapedrer era molt reconeguda en el sector.

Repartiment inicial del premi entre el guanyador i els seus fills

En saber-se guanyador, la primera decisió que va prendre va ser dividir el premi en quatre parts iguals entre ell i els seus tres fills, tots ells residents a Andorra i amb edats properes a la seixantena. Dels 32.157.031,40 euros del premi, un cop descomptats els impostos del 20% i dividit en quatre parts, corresponien 6.433.406,28 euros nets per a cadascun dels afortunats.

Modificació del repartiment després de la defunció del premiat

Però aquest repartiment inicial es va veure alterat per l'infortuni. A principis de juliol, després de la mort del pare, es va fer una nova distribució per repartir la seva part entre els tres fills. D'aquesta manera, els més de 6 milions inicials per a cada fill es van acabar convertint en 8.577.875,04 euros per cap.

Curiosament, un dels fills ja havia estat agraciat anteriorment amb un premi de loteria, encara que d'una quantia molt menor.

Fiscalitat dels premis de loteria per a residents d'Andorra

En el cas dels guanyadors residents a Andorra, com és el cas d'aquesta família, els premis de la loteria espanyola tenen una retenció del 20%, que se satisfà via retenció abans de cobrar. Per tant, la quantitat que s'ingressa al banc és neta i no hi ha cap gravamen suplementari a l'hora de transferir els diners des de l'entitat col·laboradora de la societat del joc, on obligatòriament s'han de cobrar, al banc andorrà que s'esculli.

Dades clau

- Premi total: 32.157.031,40 euros

- Retenció fiscal: 20% (6.423.406,28 euros)

- Primer repartiment: 6.433.406,28 euros per cap (pare i 3 fills)

- Repartiment definitiu: 8.577.875,04 euros per fill

També et pot interessar: