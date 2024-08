Baralla entre clients i treballadors d'un supermercat 24 hores al Barri del Port de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres per la nit el Barri del Port ha tornat a ser l'escenari d'un nou episodi de violència. Aquest cop els fets s'han produït al carrer Apodaca, i es tractaria d'una baralla entre els treballadors d'un supermercat 24 hores i un grup de clients.

Segons fonts policials, un total de 6 persones han estat involucrades en aquesta baralla, i una d'aquestes hauria resultat ferida en un braç, tot i que la gravetat d'aquesta lesió és lleu. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 23:28 hores i s'hi van desplaçar amb 4 patrulles. Segons testimonis veïnals, algunes de les persones involucrades en la baralla van utilitzar «pals» per agredir a les altres.

Es tracta de la tercera baralla que presencia la Part Baixa de Tarragona aquesta setmana, ja que dijous a la tarda un home, en aparent estat d'embriaguesa, va tractar d'enfrontar-se a un conductor, agredint o intentant-ho a tot aquell que s'hi interposava.

Dimarts al migdia també es van fer públiques imatges d'una baralla, que mostrava com 5 persones apallissaven a una altra, que quedava estirada a terra. Els fets van tenir lloc al voltant del carrer Orosi i de Pau del Protectorat.

Els supermercats 24 hores es troben en el punt de mira de l'Ajuntament a causa d'incidents com aquest. Actualment, la Guàrdia Urbana de Tarragona està confeccionant vuit informes personalitzats i específics sobre vuit supermercats 24 hores de la ciutat.

Els documents recolliran queixes ciutadanes, denúncies i actuacions policials sobre baralles, drogues, armes o molèsties als veïns de la zona dels establiments. L’objectiu és, un cop enllestits, que l’Ajuntament tingui la màxima informació possible per a decidir si limita l’horari d’aquests comerços o no.

