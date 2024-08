Turisme sol·licita fons europeus per assolir millores tecnològiques

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona, a través del Patronat Municipal de Turisme, ha sol·licitat un milió d’euros dels fons Next Generation al Ministeri d’Indústria i Turisme per a la transformació digital i modernització de l’entitat local. L’objectiu estratègic del projecte és desenvolupar un ecosistema de gestió intel·ligent de Tarragona que permeti un major coneixement de la realitat turística de la ciutat i a la vegada millorar l’experiència de turistes, residents i visitants mitjançant el desplegament de la plataforma DTI i les solucions digitals. En definitiva, crear una ciutat amb una major oferta tecnològica que afavoreixi una millor connexió amb les persones i el sector turístic.

El pressupost total demanat és de 928.070 euros i les principals partides estaran destinades a la implantació i adequació de la Plataforma Intel·ligent de Destinació Tarragona, a un sistema de medició de fluxos, una plataforma única de venda de serveis culturals i turístics, la gamificació i accessibilitat, quioscos d’autoservei a les oficines de turisme i atenció al ciutadà, i un planificador intel·ligent de rutes. La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, va explicar ahir que «el projecte ConecTarragona ajudarà a oferir un turisme més sostenible a Tarragona i millorarà la convivència entre turisme i ciutadania. A més, establirà un sistema per obtenir un recompte en temps real de visitants a la nostra ciutat així com sistemes per a poder-los reorientar en funció de l’ocupació de cada museu, monument o zona que estigui més saturada en cada moment». Per altra banda, va afegir que «amb el sistema únic de venda d’entrades que volem posar en marxa podrem saber quins espais estan més plens que d’altres». A la convocatòria, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s’hi han presentat fins a 250 destins.

Aprofitar sinergies

La Plataforma Intel·ligent de Destí Tarragona compartirà casos d’ús amb d’altres ciutats de l’Eix Mediterrani (Tarragona, Castelldefels, Vila-seca i Vinaròs) així com amb la Diputació de Tarragona i compta amb el suport de 9 agents que formen part de l’ecosistema turístic: l’Agrupació de Càmpings de Tarragona, l’Associació d’Hotels de Tarragona, l’Autoritat Portuària, la Cambra de Comerç de Tarragona, el Clúster TIC Catalunya Sud, el Consell Regular de la DO Tarragona, l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA), Mercat de Tarragona i PIMEC.

Està previst que el Ministeri d’Indústria i Turisme doni a conèixer els beneficiaris de les ajudes abans que finalitzi aquest 2024 i les actuacions tindran un període d’execució de 18 mesos.

