Serveixen més de 1.000 racions de peix cuinat al Mercat Central de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat Central de Tarragona ha posat punt i final aquest mes de juliol a la primera edició de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem!, amb un recompte total de 1.118 racions de peix servides. Concretament, 850 racions s’han consumit dins el recinte del Mercat i 268 s’han preparat per emportar.

Durant els divendres de dissabte de juliol, el cuiner Txaber Allué, conegut com el Cocinero Fiel, ha estat l’encarregat de cuinar gratuïtament a la cuina del Mercat catorze varietats de peix diferents. Ciutadans i turistes han pogut degustar doncs una àmplia oferta de peix fresc adquirit a les peixateries del Mercat Central.

La iniciativa ha tingut per objectiu la promoció del peix fresc de proximitat i ha estat possible gràcies a la implicació conjunta de Mercats de Tarragona i el Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP). Ha estat cofinançada pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) amb el suport de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya. S’ha dissenyat en català, castellà i anglès i va dirigida tant a ciutadans/es de Tarragona com a turistes.

La presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «estem molt satisfets del resultat de la iniciativa. Ha estat el primer any i la resposta de la ciutadania ha estat fabulosa. Veure el Mercat Central ple de persones degustant peix de proximitat de les nostres parades posa encara més en valor la oferta gastronòmica que tenim a la ciutat». Per últim, Adan ha volgut agrair la implicació de totes les parades de peix del Mercat Central.

Catorze plats a degustar

Els catorze plats de peix escollits de la campanya han estat: llagostins bullits, gamba vermella a la planxa, gamba blanca saltejada, escamarlans a la planxa, sípia a la planxa, calamar a l’andalusa, musclos al vapor, cloïsses al vapor, xirles al vapor, escopinyes al vapor, canyuts a la planxa, seitó fregit, sardina fregida i tall de peix a la planxa.

Et pot interessar