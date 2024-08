La reducció de l'atur es frena a Tarragona i l'Ebre durant el juliol després de cinc mesos

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dades de l'atur incrementen lleugerament a Tarragona i l'Ebre. Al juliol s'han registrat 38.096 persones sense feina, 161 més que al juny (0,42% més). L'atur havia caigut durant cinc mesos seguits, des del febrer, a les comarques tarragonines i ebrenques. Així i tot, la xifra de juliol és un 0,65% inferior (248 persones menys) que fa un any.

Per sectors, els serveis és el que té més aturats, 26.536, seguit d'indústria i construcció (3.464 i 3.462, respectivament). A l'agricultura hi ha 1.426 persones sense feina. A Tarragona i l'Ebre s'han creat al juliol 4.839 llocs de treball, un 1,36% més que al juny. Hi ha 361.690 afiliacions a la seguretat social, un 1,36% més que al juny, i 10.327 llocs de feina més (2,94%) que el juliol de 2023.

Dels 38.096 aturats del mes de juliol, 15.522 són homes i 22.574 són dones, i 2.408 són joves menors de 25 anys. 3.208 persones aturades no tenen una feina prèvia i 8.303 són estrangers.

Durant el mes de juliol, a les comarques de Tarragona i l'Ebre s'han tancat 2.814 contractes un 12,03% més que al juny. També representa un increment de 833 contractes més, un 3,28% més, que el mateix mes de l'any passat. Dels nous contractes del mes passat, 544 van ser indefinits i 2.270 temporals. Dels 145.646 de contractes acumulats d'enguany, 68.010 (46,70%) han sigut indefinits, i 77.636 (53,30%) temporals.

D'altra banda, l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut en 4.325 noves altes, un 1,23% més que el mes anterior, i és la primera en creixement de Catalunya. En total, el nombre d'afiliats al juny arriba a les 356.851 persones a Tarragona i l'Ebre.

