El Swim for Ela bat el seu rècord i supera els 154.000 euros recaptats

«Les expectatives s’han multiplicat. Continuarem fent possible l’impossible». La tercera edició de la travessa Swim For Ela i altres esdeveniments relacionats han recaptat finalment un total de 154.481 euros. «Hem trencat tots els rècords en nombre de donacions, voluntaris i patrocinadors. Estem molt contents», va expressar Joana Bono, una de les organitzadores de la iniciativa.

La prova no competitiva de 23 quilòmetres per relleus en aigües obertes des de Calafat fins a Cambrils va aplegar a 252 nedadors.

Ara, els diners recaptats es repartiran entre diferents organismes. Concretament, es destinaran 70.000 euros a l’Institut d’investigació biomèdica de Bellvitge, per a la investigació i recerca de l’ELA. També es destinaran 20.000 euros a la Fundación Luzón i també a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls, que aposten per la investigació i la qualitat de vida dels afectats. 30.000 euros es destinaran a l’associació adELA de Madrid. Per últim, es donaran 14.481 euros a la Unitat d’histologia i neurobiologia de la Universitat Rovira i Virgili. «Sent una organització sense ànim de lucre, hem posat a Tarragona al mapa», va indicar Bono.

Negociant la llei

Sobre una futurible Llei Ela, des de la fundació catalana es va explicar que ara s’està en un «moment de negociació» amb diferents partits polítics. «Esperem tenir a mitjans de setembre un text amb els mínims exigibles, que són tenir infermeres especialitzades i tenir les 24 hores cuidadors amb els malalts», va explicar Esther Sellés, directora general de l’entitat.

Sigui com sigui, la iniciativa per a donar suport als malalts i familiars de l’ELA i a la investigació ha sigut enguany un èxit. «És una mostra més de la solidaritat i compromís de la ciutadania amb una malaltia com aquesta. Tan sols podem donar les gràcies a tothom qui ho ha fet possible», va expressar Siscu Morell, organitzador també de l’esdeveniment. «Cada dia som més i millor», va expressar.

