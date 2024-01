Una desena de joves tutelats i extutelats de Tarragona treballen en diverses àrees municipals amb el programa TIF Jove

L鈥橝juntament de Tarragona refor莽a el seu comprom铆s amb el projecte Treball i Formaci贸 L铆nia Joves Tutelats i Extutelats (TIF Joves) liderat per Tarragona Impulsa. Es tracta d鈥檜na iniciativa mitjan莽ant la qual un total de 9 joves tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalunya d鈥檈ntre 18 i 20 anys treballen, des del passat desembre, en diferents 脿rees municipals com s贸n l鈥橧nstitut Municipal d鈥橢ducaci贸 de Tarragona (IMET), Tarragona Esports i la Xarxa de Centres C铆vics. Durant dotze mesos i a jornada completa, els joves, que es trobaven en situaci贸 d'atur, assumeixen tasques d'auxiliar de consergeria i manteniment.

鈥淎postem fermament per aquest projecte que posa en com煤 la tasca conjunta d鈥橢sports, IMET i la Xarxa de Centres C铆vics sota la coordinaci贸 de Tarragona Impulsa per fer-lo realitat. Aquesta coordinaci贸 per aconseguir objectius de capacitaci贸 i inserci贸 en el m贸n laboral ens fa sentir molt orgullosos com a administraci贸 p煤blica i 茅s un magn铆fic exemple de com les pol铆tiques actives d'ocupaci贸 poden contribuir enormement a la inclusi贸 social鈥, ha manifestat la consellera de Promoci贸 Econ貌mica, Montse Adan, que aquest dijous s鈥檋a trobat amb els principals protagonistes d鈥檃questa iniciativa, els i les nou joves incorporats a la plantilla municipal.

Per la seva banda, el conseller d鈥橢sports i d鈥橢ducaci贸, Berni 脕lvarez, ha expressat que des de Tarragona Esports i des de l鈥橧MET 鈥渆ns fa molta il路lusi贸 ser part d鈥檃quest projecte que contribueix molt positivament a facilitar la incorporaci贸 al mercat de treball a tots aquests joves, treballant transversalment per la seva plena inclusi贸 en la societat鈥.

Segons ha manifestat la consellera de Serveis a la Ciutadania, Cecilia Mangini "per la Xarxa de Centres C铆vics, 茅s un pas endavant participar en aquest projecte, at猫s que els joves en situaci贸 d鈥檈special vulnerabilitat estan en llocs d鈥檃tenci贸 al p煤blic, preparant espais per les activitats, agafant trucades, derivant a les persones usu脿ries, etc. En definitiva, aquestes son mesures destinades a afavorir la igualtat d'oportunitats, potenciant l鈥檃utonomia dels joves i generant sinergies entre els serveis, les activitats i els projectes que es desenvolupen als equipaments de proximitat".

Aquesta 茅s la tercera edici贸 del programa TIF Joves liderat per Tarragona Impulsa que t茅 l'objectiu de millorar la situaci贸 administrativa de les persones participants i contribuir a la millora de la seva ocupabilitat amb l鈥檃ssumpci贸 de funcions i tasques professionals relacionades amb el manteniment i la consergeria de diferents espais municipals. Mitjan莽ant aquest programa, adquireixen compet猫ncies professionals amb formacions transversals i la capacitaci贸 en l'脿mbit de la log铆stica amb el certificat de professionalitat d'activitats auxiliars de magatzem de 210 hores. A m茅s a m茅s, tamb茅 es busca incentivar el desenvolupament d鈥檌tineraris professionalitzadors, aix铆 com promoure les tasques d鈥檌ntermediaci贸 laboral i el suport a la recerca de feina un cop finalitzades les contractacions. Paral路lelament, es fomenta el coneixement dels serveis p煤blics i la presa de consci猫ncia sobre els seus propis drets i els de la poblaci贸 en general.

Els requisits per participar en aquest programa s贸n tenir entre 17 i 21 anys, tenir la condici贸 de persona jove tutelada o extutelada per la Generalitat de Catalunya i estar en situaci贸 de demandant d'ocupaci贸 no ocupat. El programa est脿 subvencionat pel Servei P煤blic d'Ocupaci贸 de Catalunya i efectuat d鈥檃cord amb les condicions establertes al programa Treball i Formaci贸 regulat per la Resoluci贸 EMT/3145/2023, de 8 de setembre, i l鈥橭rdre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per les ordres EMT/68/2022, de 20 d'abril, i EMT/2/2023, de 5 de gener, per la qual s鈥檃proven les bases reguladores per a la concessi贸 de subvencions per al Programa Treball i Formaci贸. I finan莽at amb c脿rrec als fons rebuts del FSE Plus de Catalunya 2021-2027.