Una plaga de rates atemoreix els veïns del carrer Riu Brugent a Campclar

Els veïns del carrer Riu Brugent, al barri de Campclar, viuen desesperats per una plaga de rates que cada cop va a més. La presència d’aquests rosegadors no només es limita a la via pública, perquè també arriben a envair l’interior dels edificis que hi ha a la zona.

No es tracta d’un problema recent, ja que el veïnat el pateix des de fa molts anys, però el cert és que, en els darrers mesos, aquest s’ha agreujat. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona ha enviat un requeriment a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya perquè actuï en els blocs 2, 3, 19 i 20, ja que són finques de les quals n’és propietària.

«És inadmissible, això ja no es pot aguantar», assegura Juan Fernández, un dels veïns afectats. Des de fa almenys 12 o 14 anys, és el president de l’Associació Gitana de Campclar i recorda que, des dels inicis, ja patien aquest problema. I és que assenyala que s’han fet diferents batudes des de llavors per acabar amb la presència d’aquests rosegadors, però acaben tornant a aparèixer perquè «no hi ha cap manteniment continu».

Fernández reclama un «seguiment mensual», donat que les rates es reprodueixen molt ràpidament i, si no hi ha cap control després de fer el tractament, «es multipliquen i, al cap de sis mesos, tornen a haver-hi centenars». «Estem indignats, sembla que els impostos dels veïns de Campclar no valen el mateix que els que es paguen des d’una altra zona de la ciutat», denuncia Fernández, qui lamenta que siguin tractats com «persones de segona».

Des de fa molt de temps, ha estat perseguint l’Ajuntament perquè posi solució a aquesta situació. De fet, fa quatre anys, recorda que el consistori va decidir actuar després que una rata mossegués una nena. Ara, els residents de la zona viuen «amb por» per si torna a succeir una cosa semblant.

Fernández explica que els animals «es mengen els cables i també malmeten les canonades». També apunta que ell, vivint en una segona planta, va trobar-se una rata dissecada que havia fet un forat fins a la seva banyera. En el local de l’Associació Gitana de Campclar, va arribar a veure com una rata sortia del vàter.

L’informe municipal

El passat 6 de juny, el consistori va realitzar una inspecció amb SEDESA a la zona del carrer Riu Brugent i la plaça de Camarón. En l’informe final, es va concloure que la presència de rates està motivada per «les deficiències estructurals que presenten gran part de les estructures privades dels edificis».

Especialment, es fa referència als blocs 2, 3, 19 i 20, que són propietat de l’Agència de l’Habitatge Catalunya. Per això, l’Ajuntament l’ha instat a acomplir les actuacions necessàries per «erradicar la colònia de rates», ja que és «imprescindible», per evitar que esdevingui «un problema de salubritat».

El 2022, el consistori ja va requerir una sèrie d’actuacions per controlar la plaga, però, per la manca de resposta de la propietat, se li van interposar dues multes. El setembre del 2023, la Generalitat va emetre un informe detallant les actuacions dutes a terme a les finques 2 i 3, però mancaven part de les intervencions requerides.

Aquest cop, l’Ajuntament ha requerit la contractació una empresa especialitzada de control de plagues per fer un tractament que s’haurà d’allargar els mesos necessaris per eliminar la població de rates. També haurà d’arreglar les canonades d’aigües pluvials malmeses per on surten els rosegadors, tapar els caus als parterres enjardinats, reparar un mur lateral on s’amaguen les rates i netejar les zones privades, entre altres. Tanmateix, el consistori ha sol·licitat poder actuar de forma subsidiària en cas que la propietat no executi els treballs requerits dins el termini atorgat, que és d’un mes.